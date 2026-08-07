Resumen: Hoy, 7 de agosto de 2026, el reloj político de Colombia vuelve a cero, y desde Medellín, el mensaje es inequívoco: es el momento de reconstruir el país, y esta vez, trabajando en equipo.

«¡Cesó la horrible noche!»: Fico celebra el fin de la era Petro y la posesión de Abelardo de la Espriella

Minuto30.com .- Este viernes 7 de agosto marca un hito en la historia política reciente de Colombia. Con la posesión del nuevo presidente de la República, Abelardo de la Espriella, el país experimenta un giro de 180 grados en su conducción ejecutiva.

Desde Medellín, la respuesta no se hizo esperar: el alcalde Federico Gutiérrez emitió un pronunciamiento contundente que refleja el sentir de una región que, durante los últimos cuatro años, se declaró en constante resistencia frente a las políticas del gobierno saliente.

Utilizando la emblemática y poderosa frase del himno nacional, «¡Cesó la horrible noche!», el mandatario de los medellinenses celebró lo que considera el fin de un cuatrienio nefasto bajo la administración de Gustavo Petro. Las declaraciones de Gutiérrez no solo festejan el cambio de mando, sino que trazan la hoja de ruta de lo que será la relación entre la capital antioqueña y la Casa de Nariño en esta nueva etapa.

El fin de un cuatrienio de tensiones y abandono regional

Para nadie es un secreto que los últimos cuatro años estuvieron marcados por un profundo distanciamiento entre el gobierno central y las regiones, siendo Antioquia y Medellín los territorios donde esta fractura fue más evidente.

Fico fue una de las principales voces de oposición, denunciando en reiteradas ocasiones cómo la administración de Gustavo Petro le dio la espalda al departamento, frenando proyectos de infraestructura vitales y desfinanciando iniciativas locales.

En su intervención de este 7 de agosto, Fico puso de relieve el daño institucional sufrido durante este periodo. Según el mandatario local, valores fundamentales como la confianza, la educación, la libertad, la democracia y el respeto por la Fuerza Pública se vieron gravemente «mancillados».

Esta afirmación cobra un peso específico tras los escándalos de las últimas semanas de la administración saliente. En los días previos al cambio de gobierno, el país fue testigo de cómo se destaparon diversas «ollas podridas» relacionadas con presuntos malos manejos al interior de las fuerzas armadas, graves denuncias de corrupción y un manejo turbio de las cuentas estatales, situaciones que dejaron la confianza ciudadana en las instituciones en sus niveles más bajos.

«Colombia resistió»: El renacer de la confianza institucional3>

Frente a este panorama, Gutiérrez enarboló la bandera de la resiliencia ciudadana. «Colombia resistió», declaró el alcalde, enviando un mensaje de alivio a los millones de colombianos que se sintieron marginados por las políticas de los últimos cuatro años.

El optimismo del alcalde está fundamentado en la llegada de un nuevo equipo al poder. La asunción de Abelardo de la Espriella a la presidencia, acompañado del vicepresidente José Manuel Restrepo representan el inicio de una era de recuperación para el país.

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«Hoy es un día para volver a creer»: El mensaje a la Nación

A través de un video difundido en sus canales oficiales y dirigido tanto a la ciudadanía como al nuevo gobierno, Gutiérrez expuso su visión para el futuro inmediato. El discurso de casi un minuto resume las prioridades que, desde su perspectiva, deben guiar a la nación de ahora en adelante.

«Hoy es un día para volver a creer, hoy finalmente cesa la horrible noche. Volvemos a nuestras raíces, a nuestros valores, a la confianza; volvemos a poner a la familia en el centro. Volvemos a creer en la educación, en nuestra Fuerza Pública, en la democracia y en la libertad», expresó el alcalde al inicio de su intervención.

El mensaje hace un fuerte énfasis en la reactivación económica y la seguridad, dos de los temas que más preocupan a los habitantes de Medellín y Antioquia. Gutiérrez fue claro en contrastar esta nueva visión con las políticas de seguridad del gobierno anterior:

«Hoy hay un nuevo impulso para crear empleo, para tener mejor infraestructura, más seguridad, más oportunidades; para apoyar a la gente buena y no a los criminales. Esto es lo que seguiremos haciendo desde Medellín y es lo que queremos millones de colombianos: unirnos, sentir orgullo y esperanza. Hemos resistido mucho».

Trabajo en equipo desde las regiones: El reto de la nueva administración

Fico también dejó clara la postura de la Alcaldía de Medellín de cara al nuevo inquilino de la Casa de Nariño. A diferencia de la confrontación constante que caracterizó el periodo 2022-2026, el alcalde antioqueño extendió la mano para articular esfuerzos.

«Hoy comienza una nueva etapa, depende de todos hacer que valga la pena. En Colombia lo mejor está por venir. Felicitaciones al presidente Abelardo de la Espriella por su posesión. Vamos a trabajar juntos en equipo y vamos a sacar a Colombia adelante desde la región».

El alcalde de Medellín reafirma la importancia de la descentralización. Para Antioquia, el inicio de este gobierno representa la esperanza de reactivar megaobras paralizadas, fortalecer la seguridad urbana y rural, y recuperar el papel protagónico del sector empresarial en el desarrollo del país.

Hoy, 7 de agosto de 2026, el reloj político de Colombia vuelve a cero, y desde Medellín, el mensaje es inequívoco: es el momento de reconstruir el país, y esta vez, trabajando en equipo.