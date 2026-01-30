Menú Últimas noticias
    ¡Cesará la horrible noche!

    Por: Alejo Sánchez

    Resumen: Apoyar al Centro Democrático y a Paloma Valencia significa elegir experiencia sobre experimentos, unidad sobre polarización

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En este 2026, Colombia enfrenta una encrucijada decisiva. Las elecciones legislativas del 8 de marzo, seguidas de la primera vuelta presidencial el 31 de mayo (y posible segunda vuelta el 21 de junio), no son solo un trámite: representan la oportunidad de corregir el rumbo tras un gobierno que, pese a sus promesas de cambio social y ambiental, ha dejado más dudas que avances concretos.

    La “paz total” ha encontrado serios obstáculos, la economía sufre los efectos de la inflación persistente y la desaceleración, y reformas clave como las de salud y pensiones han generado divisiones sin resolver los problemas de fondo. Millones de colombianos siguen atrapados en la informalidad, mientras la inseguridad persiste como una preocupación diaria que afecta la vida cotidiana y frena el desarrollo.

    Apoyar al Centro Democrático y a Paloma Valencia significa elegir experiencia sobre experimentos, unidad sobre polarización. Su llamado inclusivo “esta candidatura es de todos” abre la puerta a un gobierno amplio que integre lo mejor de cada sector para reconstruir el país.

