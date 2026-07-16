César Orlay Arango desapareció en Medellín

Resumen: César Orlay Arango Galvis, de 36 años, de nacionalidad colombiana, fue reportado como desaparecido. Es una persona de sexo masculino y, al momento de su desaparición, vestía una sudadera de color azul oscuro, una camisilla azul rey con bordes rojos y tenis negros.

César Orlay Arango Galvis, de 36 años, de nacionalidad colombiana, fue reportado como desaparecido. Es una persona de sexo masculino y, al momento de su desaparición, vestía una sudadera de color azul oscuro, una camisilla azul rey con bordes rojos y tenis negros.

Como señal particular, presenta una lesión en la segunda y tercera falange del quinto dedo, característica que puede facilitar su identificación. Este rasgo distintivo es relevante para quienes puedan aportar información sobre su paradero.

La desaparición ocurrió el 15 de julio de 2026 en la ciudad de Medellín, específicamente en el barrio Castilla, sector del Hospital La María, en el centro de la ciudad. Cualquier información que contribuya a su ubicación debe ser comunicada de inmediato a las autoridades competentes.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes