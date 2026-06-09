Resumen: Los hechos investigados ocurrieron el 29 de mayo de 2022 en el barrio Policarpa de la capital bolivarense. La Fiscalía determinó que en el lugar se presentó una riña en medio de la cual un grupo de personas, entre quienes estaba el ahora sentenciado, accionó un arma de fuego contra un hombre, de 19 años.

César fue condenado a 34 años de cárcel: entregó el arma con la que mataron a un «pelao» en Cartagena

Los elementos de prueba aportados por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar permitieron que un juez con función de conocimiento de Cartagena condenara a 34 años de prisión a César Enrique Centeno Palacios como coautor del delito de homicidio agravado.

Los hechos investigados ocurrieron el 29 de mayo de 2022 en el barrio Policarpa de la capital bolivarense. La Fiscalía determinó que en el lugar se presentó una riña en medio de la cual un grupo de personas, entre quienes estaba el ahora sentenciado, accionó un arma de fuego contra un hombre, de 19 años. El herido murió tiempo después en un centro médico a donde fue trasladado para recibir atención especializada.

Las evidencias determinaron que Centeno Palacios fue quien entregó el arma de fuego que otra persona accionó contra la víctima, por diferencias previas.

En cumplimiento de una orden judicial servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en coordinación con la Policía Nacional, capturaron al investigado, el pasado 28 de mayo en el barrio La Esperanza de Cartagena.

El fallo inhabilita al procesado para ejercer derechos y funciones públicas por 20 años.

Contra esta decisión proceden los recursos de ley.