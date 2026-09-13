Cerro Tatamá: un terreno desafiante para los rescatistas que buscan la avioneta extraviada

Resumen: El Parque Nacional Natural Tatamá se convirtió en el epicentro de las labores de rescate. Las autoridades se enfrentan a un terreno de difícil acceso que supera los 4.200 metros sobre el nivel del mar y alberga tres tipos de biomas.

Minuto30.com .- Con la activación de la baliza de emergencia de la avioneta Cessna T206 al servicio de la Patrulla Aérea Civil Colombiana, los equipos de búsqueda y rescate han volcado todos sus esfuerzos hacia uno de los escenarios naturales más imponentes y de más difícil acceso en el país: el Parque Nacional Natural Tatamá.

Este vasto territorio, situado en la parte meridional de la cordillera Occidental y que sirve de frontera natural entre los departamentos de Chocó, Valle del Cauca y Risaralda, comprende elevaciones que van desde los 1.165 hasta los 4.250 metros sobre el nivel del mar en la cima del cerro.

Un terreno desafiante para los rescatistas

Llegar al punto exacto donde se emitió la señal de auxilio del vuelo HK4985, que transportaba a cinco personas, representa un reto logístico y físico monumental para los organismos de socorro. El área protegida, que abarca una extensión de más de 43.036 hectáreas, se caracteriza por contar con tres tipos de orobiomas: subandino, andino y de páramo.

Esto significa que las brigadas de rescate deben sortear desde densas zonas boscosas hasta las extremas condiciones topográficas y climáticas del Páramo Tatamá, ubicado por encima de los 4.200 metros de altura.

Riqueza biocultural y área protegida

Más allá de la emergencia aeronáutica que hoy centra la atención del país en este punto geográfico, el Parque Nacional Natural Tatamá es reconocido internacionalmente por su estado de conservación prístino.

La zona donde se desarrolla esta carrera contra el tiempo para ubicar a los cinco ocupantes es un Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA) y cuenta con la prestigiosa distinción del Estándar Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Esta misma riqueza y densidad ecosistémica es la que hace tan compleja la labor de ubicación de la aeronave desaparecida.