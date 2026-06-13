Resumen: Ovy On The Drums reveló que el videoclip de "Cairo", uno de los éxitos más importantes de Karol G, tuvo un costo cercano al millón de dólares. La producción incluyó el cierre del área de las pirámides de Egipto, además de gastos asociados a traslados, logística y el equipo técnico necesario para el rodaje. El video, que hoy supera los 360 millones de visualizaciones en YouTube, se convirtió en una de las apuestas audiovisuales más ambiciosas de la carrera de la artista colombiana.

¡Cerró las pirámides para ella sola! Revelan la exorbitante cifra que invirtió Karol G en el video de ‘Cairo’

La carrera de Karol G ha estado marcada por producciones cada vez más ambiciosas, pero recientemente salió a la luz uno de los detalles más sorprendentes detrás de uno de sus mayores éxitos musicales. La revelación no provino de documentos oficiales ni de un comunicado de su equipo de trabajo, sino de una conversación espontánea durante una transmisión en vivo.

El productor Ovy On The Drums, uno de los colaboradores más cercanos de la artista antioqueña, habló sobre el despliegue que implicó la realización del videoclip de ‘Cairo’, tema lanzado en 2022 y que se convirtió en uno de los sencillos más destacados del repertorio de la cantante conocida como ‘La Bichota’.

La confesión ocurrió durante un stream junto a Westcol, espacio en el que Ovy recordó que inicialmente pensó que el viaje a Egipto tendría un alcance mucho más sencillo, con algunas tomas puntuales en lugares emblemáticos de la ciudad. Sin embargo, la magnitud del proyecto terminó superando cualquier expectativa.

Un millón de dolares para hacer realidad ‘Cairo’

Según relató el productor, la producción gestionó el cierre del área de las pirámides para poder desarrollar las grabaciones del videoclip. Esa decisión elevó considerablemente el presupuesto, debido a los permisos requeridos, la logística del rodaje y el despliegue técnico necesario para ejecutar una producción de ese nivel en uno de los sitios históricos más reconocidos del mundo.

A esto se sumaron los costos asociados al traslado del equipo de trabajo, la infraestructura técnica, el personal involucrado y todos los detalles propios de una grabación internacional de gran formato.

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De acuerdo con Ovy On The Drums, la inversión total rondó el millón de dólares, una cifra que generó sorpresa entre los seguidores de la artista y que volvió a poner sobre la mesa el nivel de exigencia con el que Karol G desarrolla sus proyectos musicales y audiovisuales.

Más allá del impacto económico, el resultado terminó consolidándose como un éxito. El videoclip de «Cairo» acumula actualmente más de 360 millones de visualizaciones en YouTube, convirtiéndose en una de las producciones más vistas dentro de la trayectoria de la cantante colombiana.

El presente de Ovy y su alianza con WestCol

La revelación también evidenció la estrecha relación creativa entre Karol G y Ovy On The Drums, productor que ha participado en algunos de los temas más importantes de la carrera de la artista. Su trabajo conjunto ha sido determinante en la construcción del sonido que ha llevado a la intérprete paisa a escenarios internacionales y a posicionarse entre las figuras más influyentes de la música latina.

Por otro lado, la conversación sirvió para mostrar el presente profesional de Ovy y su alianza con Westcol a través del proyecto W Sound, una iniciativa que ha trascendido el formato de transmisiones digitales para convertirse en una plataforma musical con alcance internacional.

Uno de sus movimientos más recientes fue la incorporación de J Balvin en «Godzila» (W Sound 09), una propuesta inspirada en el clásico noventero «I Like to Move It», de Reel 2 Real. El tema representa una nueva apuesta del proyecto por conectar distintas generaciones y expandir su impacto dentro de la industria urbana.

Mientras tanto, la historia detrás de ‘Cairo’ deja ver que, detrás de un videoclip de apenas unos minutos, existe una compleja maquinaria creativa y financiera que pocas veces conoce el público, y que en este caso alcanzó una cifra millonaria para materializar la visión artística de Karol G.