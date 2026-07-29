Wadith Manzur, detenido por el escándalo de la UNGRD, se aleja del senado, pues la posesión solo se puede hacer presencial; excepto que el Consejo de Estado apruebe que lo haga por internet

Resumen: Será este alto tribunal el que, en un eventual proceso de pérdida de investidura, evalúe si la privación de la libertad de Manzur configura una "imposibilidad objetiva, irresistible y ajena a su voluntad"

¡Cerrada la puerta del Senado! Wadith Manzur, preso por el escándalo de la UNGRD, no podrá posesionarse virtualmente desde prisión

Minuto30.com .- El panorama político y judicial del senador electo Wadith Manzur, capturado por el sonado escándalo de corrupción de la UNGRD, se oscurece cada vez más. El Senado de la República le dio un ‘no’ rotundo a su solicitud de urgencia para tomar posesión de su cargo de manera virtual o desde su lugar de reclusión, dejándolo al borde de perder su curul.

Lo que pretendía ser una salida jurídica desesperada para no perder su investidura, terminó encontrando una barrera infranqueable en la secretaría general del Senado. A través de un contundente documento oficial, la corporación aclaró que no existe ninguna figura legal en Colombia que permita juramentar a un congresista a distancia ni mucho menos desde un centro penitenciario.

El ‘No’ fundamentado en la ley

El secretario general del Senado, Diego Alejandro González, fue el encargado de responder a la petición del político. En su argumentación, desmontó las esperanzas de la defensa de Manzur basándose en el rigor del reglamento interno del Congreso:

La presencialidad es innegociable: Aunque la reciente Ley 2390 de 2024 modernizó el Congreso permitiendo herramientas tecnológicas para debates y proyectos, esta normativa no modificó el acto solemne de la posesión. Según la Ley 5ª de 1992, la autoridad competente debe tomar el juramento de rigor a los congresistas presentes en la sede institucional (el Capitolio Nacional).

No hay excepciones administrativas: El Senado enfatizó que no tiene las facultades para inventar o adaptar un mecanismo distinto al que ya dicta la Constitución para posesionar a un legislador.

El fantasma de la «pérdida de investidura»

Con la negativa del Senado, el reloj juega en contra de Wadith Manzur. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 183, establece claramente que los congresistas perderán su investidura si no toman posesión del cargo dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha de instalación de las cámaras (el pasado 20 de julio).

Sin embargo, hay un único salvavidas al que el político vinculado al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) podría aferrarse: la causal de «fuerza mayor».

El balón pasa a la cancha del Consejo de Estado

El Senado aclaró que no le corresponde a su mesa directiva determinar si el estar preso justifica la no asistencia de Manzur. Esa es una tarea exclusiva del Consejo de Estado.

Será este alto tribunal el que, en un eventual proceso de pérdida de investidura, evalúe si la privación de la libertad de Manzur configura una «imposibilidad objetiva, irresistible y ajena a su voluntad». De lograr demostrar que fue una situación de fuerza mayor, la jurisprudencia indica que podría conservar su fuero, aunque no podría ejercer sus funciones hasta que recupere su libertad y cumpla con el acto presencial.

Por ahora, la silla de Wadith Manzur en el Senado permanecerá vacía, mientras su futuro político pende de un hilo en los tribunales.