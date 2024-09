Cómo si se tratara de desgranar una mazorca y dejar la tusa para que no se pueda hacer nada, los partidos de oposición lograron por cuarta vez dejar vacía la plenaria del Senado y, en consecuencia, el debate, la discusión y la votación de la reforma pensional fue aplazada una semana más.

De acuerdo con Jaime Dussán Calderón, presidente de Colpensiones, la reforma pensional lleva más de un año de debates en distintos escenarios, por lo que considera que la estrategia de dilatar, obstruir y evadir la discusión no es una estrategia adecuada para las necesidades que tienen los colombianos en materia de seguro para la vejez.

“Yo conozco el Congreso hace 30 años y este tipo de pujas y pulsos políticos son normales, lo importante es que los senadores cumplan con su deber constitucional de discutir los proyectos, evadir la discusión no es lo apropiado y que sean las mayorías las que definan si se aprueba o se niega, paro hay que discutir, debatir y votar, romper el quórum no es sano para la democracia, hay que trabajar”, aseguró Dussán.

Por su parte la senadora Martha Peralta, ponente de la reforma pensional lamentó que quienes no están de acuerdo con la reforma insistan en su estrategia de romper el quórum y evitar que se de la discusión, pues considera que al final no le están haciendo daño al Gobierno sino a los millones de colombianos que no tienen la posibilidad de contar con una pensión.

“La situación está compleja, el presidente del Senado nos dijo que la próxima semana trabajaremos miércoles y jueves, lamento que se opongan a algo que no conocen, deben dejar exponer las ponencias y debatir, además, es necesario que los congresistas cumplan con su deber de trabajar”, aseguró la senadora Peralta.

Además, Peralta admitió la necesidad de cambiar de estrategia por parte del Gobierno, para garantizar la discusión de las reformas y las mayorías para su aprobación.

