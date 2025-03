¡Cero tolerancia! La Alcaldía de Medellín detecta 78 conductores ebrios en lo que va de año

En lo que va del año, 78 conductores han sido detectados manejando bajo los efectos del alcohol en Medellín, en el marco de las intensificadas medidas preventivas y de control implementadas por la Alcaldía. Durante los primeros dos meses de 2025, se realizaron más de 18 operativos de control en puntos clave como El Poblado, La Candelaria, Laureles-Estadio y Belén, donde se practicaron un total de 4.459 pruebas de alcoholemia.

El secretario de Movilidad de Medellín, Mateo González Benítez, destacó que los operativos buscan proteger la vida y reducir los riesgos de accidentes viales. “Manejar bajo el efecto del alcohol es una irresponsabilidad, no solo para quien conduce, sino también para los demás. Por ello, hemos intensificado las pruebas de alcoholemia, realizando más de 4.000 en menos de dos meses, y sancionando a los infractores”, afirmó el funcionario.

Para hacer frente a esta problemática, la Alcaldía ha implementado diversas acciones, incluyendo la entrega de 100 nuevos equipos de alcoholimetría a los agentes de tránsito, lo que les permite realizar las pruebas en cualquier punto de la ciudad, no solo en los puntos de control fijos. Esta mejora busca ampliar la cobertura de los operativos y aumentar la efectividad en la detección de conductores ebrios.

En 2024, Medellín registró un total de 38.808 pruebas de alcoholemia, lo que resultó en la detección de 479 conductores embriagados. Además, se impusieron 699 inmovilizaciones de vehículos, 437 de ellas a automóviles y 281 a motocicletas. Esta cifra refleja el compromiso de la Alcaldía por garantizar la seguridad vial y prevenir siniestros.

El secretario González hizo un llamado a la responsabilidad de los conductores: “Si va a tomar, no maneje. Use un taxi, el metro o el bus para llegar seguro a su destino. La seguridad vial es un compromiso de todos, y no descansaremos hasta lograr reducir los siniestros viales”, finalizó.

