Resumen: Los puestos estratégicos y de ejecución serán ocupados exclusivamente por los perfiles "más preparados, los más capaces y los más comprometidos"

«Cero palancas»: El Banco de Talentos recibe más de 260.000 hojas de vida para el proyecto «Patria Milagro»

Minuto30.com .- A medida que avanza la transición gubernamental, el presidente electo Abelardo De La Espriella se encuentra en la fase de estructuración del equipo que asumirá las riendas del país. Mediante un mensaje publicado en su cuenta de X, entregó un balance sobre la masiva convocatoria abierta a la ciudadanía para formar parte del ejecutivo.

Junto a su fórmula vicepresidencial (@jrestrp), De La Espriella confirmó la recepción de más de 260.000 hojas de vida, una cifra récord que, según indicó, refleja el enorme potencial profesional de la nación.

La promesa de la meritocracia en la ‘Patria Milagro’

El eje central del anuncio del presidente electo es la eliminación de las prácticas políticas tradicionales en la asignación de cargos públicos. Las directrices establecidas para la conformación del nuevo gobierno se resumen en tres puntos clave:

Filtro estricto: A través del Banco Nacional de Talentos se evaluarán los currículums para garantizar que la única recomendación válida sea el mérito.

Fin de los privilegios: De La Espriella fue categórico al afirmar que en su administración «no habrá espacio para la palanca».

Capacidad comprobada: Los puestos estratégicos y de ejecución serán ocupados exclusivamente por los perfiles «más preparados, los más capaces y los más comprometidos con el servicio a Colombia».

Talento al servicio de la nueva etapa del país

La campaña, estructurada bajo el concepto de Patria Milagro, busca integrar el conocimiento técnico y la preparación académica de profesionales de diversos sectores. El objetivo trazado por la dupla presidencial es que estos talentos asuman un rol protagónico en la transformación del Estado, poniendo sus capacidades al servicio de todos los colombianos durante el próximo cuatrienio.