¡Cero en conducta! El ‘jalón de orejas’ del Consejo de Estado a MinEducación por tuitear de drogas y marchas en vez de clases

El Consejo de Estado determinó que el Ministerio de Educación de Colombia incumplió sus obligaciones legales al utilizar su cuenta oficial en la red social X para difundir mensajes que no tenían ninguna relación con sus objetivos misionales, específicamente temas sobre política antidrogas y convocatorias a marchas.

El origen de la controversia

La decisión de la alta corte se dio al resolver una acción de cumplimiento en contra de la cartera educativa. Los hechos sancionados se remontan a publicaciones realizadas los días 17 y 18 de septiembre de 2025, en las cuales el Ministerio:

Realizó comentarios sobre la decisión del Gobierno de Estados Unidos de descertificar la política antidrogas en Colombia.

Convocó a la ciudadanía a participar en manifestaciones en la plaza pública que se llevarían a cabo en esas fechas.

Violación a la misión institucional

Tras realizar un estudio comparativo de las funciones del Ministerio de Educación, la sala del alto tribunal concluyó que los contenidos emitidos no guardaban ninguna relación con la misión ni los objetivos legales de la institución.

Con esta actuación, el ministerio violó una prohibición expresa de la ley colombiana, la cual impide a las entidades del Estado utilizar sus canales oficiales para publicar o replicar mensajes ajenos a su propio objeto legal.

¿Por qué no aplicó la excepción de urgencia?

Si bien la ley contempla que, excepcionalmente, las entidades estatales pueden usar sus canales para divulgar información ajena a su sector en casos de “suma urgencia”, el Consejo de Estado determinó que este hecho no cumplía con dicho requisito.

El tribunal enfatizó que el manejo y difusión de información relacionada con las decisiones del gobierno norteamericano sobre la lucha antidrogas recae en otras áreas del Ejecutivo. Por lo tanto, concluyó que los canales correctos y adecuados para emitir estos pronunciamientos debieron ser los de la Cancillería, el Ministerio del Interior y sus autoridades adscritas.

Encuentre acá el fallo del Consejo de Estado