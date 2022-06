“Cero alianzas, cero Uribe, cero Petro, cero todos”: Rodolfo Hernández

in

El candidato presidencial Rodolfo Hernández puso una cita este lunes 30 de mayo para hablar sobre los apoyos que ha recibido desde ayer que pasó a la segunda vuelta en la carrera para llegar a la Casa de Nariño.

Tras conseguir el segundo mayor número de votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Rodolfo Hernández recibió se apoyo de otros candidatos como Federico Gutiérrez y Enrique Gómez, así como el de un gran parte del uribismo y los partidos tradicionales.

Por ello hoy habló expresando que no ha conformado alianzas que estos sectores y que su objetivo es no decirle mentiras a los colombianos y que el decir que está con el uribismo pretendería desprestigiarlo.

No obstante, no negó que tendría acercamientos con integrantes de estos partidos, pues afirmó que mientras los empleados públicos “agreguen valor” no serán sacados de su gobierno, si llegara a la Presidencia.

En cuanto a la información que hay con respecto a que mantuvo una llamada telefónica con Federico Gutiérrez, afirmó que fue para darle las gracias porque es muy “agradecido” y aceptó que algunos sectores votarían por él por ir en contra de Petro.

Esa estrategia, sin embargo, no le molestaría, ya que aseveró que lo que necesita es votos y los recibirá sin problema de los electores que planeen apoyarlo aunque hayan votado por otro candidato para la primera vuelta.

Finalmente, Rodolfo Hernández recalcó que su contrincante y él tiene visiones de cambio diferentes, por lo que es “cero alianzas, cero Uribe, cero Petro, cero todos”.

