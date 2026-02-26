¡Cercanos y elegantes! Angelina Jolie y Louis Garrel desatan rumores de romance en el estreno de ‘Couture’

Resumen: El estreno de Couture en París no solo atrajo miradas por la historia ambientada en la Semana de la Moda, sino también por la cercanía que mostraron Angelina Jolie y Louis Garrel durante la premiere. Fotografías y gestos captados en la alfombra roja avivaron rumores en redes sobre una posible relación, aunque hasta ahora no existe ninguna confirmación oficial por parte de los actores.

El estreno de Couture, la nueva producción protagonizada por Angelina Jolie y Louis Garrel, no solo generó expectativa por su propuesta cinematográfica, sino que también dio pie a comentarios sobre una posible cercanía entre sus protagonistas fuera de la pantalla. La película, rodada en París y presentada recientemente en la capital francesa, volvió a situar a ambos actores en el centro de la conversación pública.

Ambientada en el exclusivo universo de la Semana de la Moda de París, la historia sigue a Maxine Walker, una cineasta estadounidense interpretada por Jolie, que atraviesa momentos decisivos en su vida personal y profesional. En medio de ese proceso, su personaje desarrolla un vínculo determinante con un colaborador cercano, papel asumido por Garrel, relación que se convierte en uno de los ejes emocionales de la trama.

Estreno, miradas cómplices y comentarios en redes

La premiere en París combinó cine y alta costura en una alfombra roja que rápidamente acaparó miradas. Más allá de los atuendos y la estética del evento, lo que realmente captó la atención fueron ciertos gestos entre Jolie y Garrel: conversaciones en tono cercano, sonrisas frecuentes y una evidente complicidad que no pasó desapercibida para fotógrafos ni asistentes.

Esto le podría interesar: Luto en la televisión: falleció la ‘mano derecha’ de Chespirito y pilar de la vecindad de ‘El Chavo’

Las imágenes difundidas tras el evento muestran a ambos compartiendo momentos distendidos antes y después de la proyección. En redes sociales, varios usuarios comenzaron a comentar sobre la química que proyectaban durante la promoción y en entrevistas relacionadas con el rodaje. Algunos seguidores incluso sugirieron que la conexión parecía trascender lo estrictamente profesional; sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial al respecto.

Expectativa mediática sin confirmaciones

La vida personal de Angelina Jolie ha sido objeto de atención mediática en los últimos años, especialmente tras la finalización de su divorcio con Brad Pitt en 2024, proceso que se extendió durante un largo periodo. Este antecedente ha contribuido a que cualquier aparición pública de la actriz sea analizada con mayor detalle.

Por ahora, todo permanece en el terreno de la especulación. La proyección internacional de Jolie, sumada a la relevancia de Garrel en el cine europeo, convierte cada aparición conjunta en un foco inmediato de análisis mediático.

Mientras la producción continúa su recorrido en salas y eventos internacionales, la conversación pública se mueve entre el reconocimiento artístico y la curiosidad por la cercanía exhibida en París. Sin declaraciones que confirmen o desmientan un posible romance, lo cierto es que la química proyectada durante el estreno fue suficiente para alimentar titulares y mantener la expectativa en torno a ambos intérpretes.