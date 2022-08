in

Este lunes 22 de agosto, la Alcaldía de Medellín entregó a la ciudadanía el Centro del Valle del Software (CVS), de la comuna 3 – Manrique, el sexto espacio de este tipo que acerca las oportunidades en tecnología, innovación y emprendimiento a los ciudadanos. En el lugar se intervinieron 255 metros cuadrados, con una inversión de $1.250 millones en infraestructura física y $358 millones en dotación tecnológica.

Este CVS busca dotar de nuevas herramientas y capacidades a emprendedores, empresarios, comunidades tecnológicas, estudiantes y comunidad en general para que accedan a las nuevas oportunidades que ofrece la industria digital, contribuyan al cambio de la vocación económica del territorio y estimulen la creación de negocios productivos, competitivos y sostenibles.

“Hoy invito a los jóvenes de la ciudad a aprender a programar, a usar su talento y su tiempo para aprender y venir a los centro Del Valle del Software gratuitos. Un arma no vuelve libre a nadie, lo vuelve esclavo, cuando un joven recibe un arma en lugar de un libro, de una computador, un instrumento, se convierte esclavo del grupo criminal y por eso nuestra estrategia contra la guerra es esta: arte, cultura y educación a los jóvenes de Medellín” dijo el alcalde Daniel Quintero Calle.

El nuevo CVS tiene un laboratorio de prototipado para materializar productos o servicios, una zona de trabajo colaborativo, terraza panorámica, laboratorio de creatividad y está adecuado con elevador y pasos a nivel para facilitar el acceso de personas con movilidad reducida.

Adicionalmente, cuenta con una dotación tecnológica para generar y potenciar capacidades en temáticas comerciales, mercadeo digital, fotografía, analítica de datos y big data. Tendrá equipos como un kit especializado para fotografía de producto con cámara digital profesional, caja de cubo de luz, y juego de iluminación, un kit de realidad aumentada, computadora Raspberry Pi 4B+, impresora 3D, plotter de corte y monitores interactivos.

“Me parece magnifica esta inauguración ya que me podrá ayudar en muchas cosas, queda cerca a mi colegio entonces me puede beneficiar aprendiendo sobre la fotografía, robótica, puedo adquirir muchos conocimientos que anteriormente no tenía, agradezco de corazón al Alcalde por este apoyo” Hamilton Tuberquia, estudiante beneficiario del colegio Pedro Luis Villa.

La Ruta del Emprendimiento también estará allí para focalizar la oferta permanente e integral de acompañamiento a emprendedores y empresarios, con un conjunto de servicios técnicos especializados diseñados según el nivel de madurez de cada iniciativa. La ruta permite la conexión con expertos, consultores, inversionistas, instituciones público-privadas, universidades y entidades de crédito para acceder a capital para impulsar sus negocios.

Desde la inauguración del primer Centro del Valle del Valle del Software, cerca de 15.000 ciudadanos se han beneficiado de una oferta con más de 450 talleres prácticos en temas relacionados con la Cuarta Revolución Industrial. Asimismo, más de 1.500 negocios han fortalecido sus capacidades empresariales con la Ruta del Emprendimiento.

La estrategia Medellín Valle del Software tiene como objetivo incrementar la productividad del sector digital, propiciar la generación de miles de empleos bien remunerados en el desarrollo de la industria 4.0 y adecuar CVS que den paso a los primeros pilotos de un nuevo concepto de ciudad con territorios inteligentes.

Además de Manrique, la ciudad cuenta con CVS en San Javier, Castilla, San Cristóbal, Belén y San Antonio de Prado. Los próximos en inaugurarse serán los de Santo Domingo, Robledo, Villa Hermosa.