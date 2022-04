«¡Ya no hay ni por donde caminar!», se sigue inundando el centro de Medellín de venteros ambulantes, ya son más de 21 mil

in

Cada día llegan más personas al centro de Medellín, una de las áreas más comerciales de Antioquia, para ‘rebuscarse’ el sustento diario propio y de los suyos, no obstante, son tantas personas con la misma iniciativa que el centro tiene momentos en los que colapsa.

Según cifras entregadas por Centro Unido (agremiación de empresarios del centro de Medellín), ya son más de 21 mil los vendedores ambulantes y 17 mil los formales que trabajan en el centro de la ciudad.

A esta situación se suma el número de comerciantes formales que saltan a la informalidad debido a las condiciones de rentabilidad que comparan con los vendedores ambulantes que los rodean.

Este panorama hace que el centro de Medellín, muchas veces colapse y no haya ni por donde pasar, «para el centro de Medellín tanto para el vehículo como para el peatón, se ha vuelto mucho más complicada, por la cantidad de venteros ambulantes, entonces el peatón ya no puede andar por la acera sino que tiene que andar por la calle y por esa misma razón, el tema vehicular se vuelve más complejo, entonces no solo la movilidad sino el espacio público son los que colapsan en el centro de la ciudad», relató, Duber Ledesma, director ejecutivo de Centro Unido.

Al referirse al tema de las ventas informales, el comerciante le contó a Minuto30, «si la informalidad sigue creciendo, pues se verá afectado todo el tema formal y cuando digo todo el tema formal me refiero a los 70 mil empleos directos, a los 300 mil indirectos de los estratos 1, 2, 3 y un 60% de esos empleos que el comercio formal da son madres cabezas de familia».

Ahora bien ¿Qué hace la Alcaldía por esta situación en el centro de Medellín?

El comerciante, que reconoció la magnitud de la situación, envió un mensaje a las autoridades, «yo creo que si logramos una concertación y cohesionar para llegar a acuerdos, pues, vamos a tener un centro de Medellín mucho mas organizado y sobre todo mucho mas rentable».

Pues bien, la Alcaldía a través de la ITEM (Intervención Territorial Estratégica de Medellín) que son un modelo de actuación especial con el que la Subsecretaría del Espacio Público, ha tenido acercamientos con los venteros ambulantes.

Reportan que avanzan en el proyecto de reubicación, formalización y organización de sectores priorizados en la comuna 10, sin afectar a la población vulnerable y restableciendo las zonas de tránsito peatonal.

También indican que han caracterizado a los venteros involucrados, han socializado las estrategias con ellos y que ya han construido y firmado el compromiso de convivencia comercial por parte de los venteros; además han Instalado los módulos pilotos en el mercado de la segunda oportunidad, entre otras estrategias.

Dato: De acuerdo con la información entregada por Centro Unido, la informalidad en este momento está por encima de la formalidad, abarcando el comercio en un 60% frente a un 40%.

