Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Jueves: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Centro Comercial El Tesoro se pronuncia por muerte de mujer que se cayó en escaleras eléctricas

    Las directivas de El Tesoro extendieron un «abrazo fraterno» y sus «más sentidas condolencias»

    Publicado por: SoloDuque

    Centro Comercial El Tesoro. Foto tomada de la web https://eltesoro.com.co/en/
    Centro Comercial El Tesoro se pronuncia por muerte de mujer que se cayó en escaleras eléctricas

    Resumen: El Centro Comercial El Tesoro Parque Comercial emitió un comunicado oficial este 20 de noviembre, un día después del deceso reportado, lamentando el fallecimiento de la señora María Cristina Andrade Monje, de 76 años. La muerte fue un desenlace fatal derivado de una caída sufrida en una de las escaleras eléctricas del parque comercial.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El Centro Comercial El Tesoro Parque Comercial emitió un comunicado oficial este 20 de noviembre, un día después del deceso reportado, lamentando el fallecimiento de la señora María Cristina Andrade Monje, de 76 años. La muerte fue un desenlace fatal derivado de una caída sufrida en una de las escaleras eléctricas del parque comercial.

    En el comunicado, firmado por la Gerente General, Adriana González Zapata, la directiva de El Tesoro asegura que, tras el incidente ocurrido el pasado 9 de noviembre, se activaron de inmediato los protocolos de atención de emergencias para la señora Andrade y su familia. La mujer fue trasladada a un centro hospitalario para recibir la atención requerida.

    Las directivas de El Tesoro extendieron un «abrazo fraterno» y sus «más sentidas condolencias» a la familia de María Cristina Andrade Monje tras este lamentable suceso.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Comuniado

    Aquí más Noticias de Medellín


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Federico Gutiérrez hace anuncios sobre las fotomultas en la ciudad

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.