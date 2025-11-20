Centro Comercial El Tesoro se pronuncia por muerte de mujer que se cayó en escaleras eléctricas

Resumen: El Centro Comercial El Tesoro Parque Comercial emitió un comunicado oficial este 20 de noviembre, un día después del deceso reportado, lamentando el fallecimiento de la señora María Cristina Andrade Monje, de 76 años. La muerte fue un desenlace fatal derivado de una caída sufrida en una de las escaleras eléctricas del parque comercial.
Minuto30.com .- El Centro Comercial El Tesoro Parque Comercial emitió un comunicado oficial este 20 de noviembre, un día después del deceso reportado, lamentando el fallecimiento de la señora María Cristina Andrade Monje, de 76 años. La muerte fue un desenlace fatal derivado de una caída sufrida en una de las escaleras eléctricas del parque comercial.
En el comunicado, firmado por la Gerente General, Adriana González Zapata, la directiva de El Tesoro asegura que, tras el incidente ocurrido el pasado 9 de noviembre, se activaron de inmediato los protocolos de atención de emergencias para la señora Andrade y su familia. La mujer fue trasladada a un centro hospitalario para recibir la atención requerida.
Las directivas de El Tesoro extendieron un «abrazo fraterno» y sus «más sentidas condolencias» a la familia de María Cristina Andrade Monje tras este lamentable suceso.
Comuniado
