Centro Comercial El Tesoro se pronuncia por muerte de mujer que se cayó en escaleras eléctricas

Resumen: El Centro Comercial El Tesoro Parque Comercial emitió un comunicado oficial este 20 de noviembre, un día después del deceso reportado, lamentando el fallecimiento de la señora María Cristina Andrade Monje, de 76 años. La muerte fue un desenlace fatal derivado de una caída sufrida en una de las escaleras eléctricas del parque comercial.