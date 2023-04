Natti Natasha estrenó el pasado 31 de marzo el video de su candente sencillo “Algarete” a través de su página oficial nattinatasha.com y a su Instagram luego de haber sido censurado en YouTube. Sin lugar a dudas, este tema provoca un sinfín de sentimientos que se entrelazan a la perfección con un ritmo poderoso y se estrena bajo la producción del artista urbano Mora.

Mientras disfrutaba de una noche de fiesta en París, Natti Natasha se sintió completamente libre y revivió esos tiempos de fiesta imparable con sus amigas. En ese momento, llegó la inspiración y comenzó a tararear el gancho de la canción. Sin esperar mucho, al otro día se comunicó con Mora desde París con la idea del tema y lo comenzaron a trabajar.

Esta canción forma parte de una nueva etapa en la carrera de Natti Natasha en donde no solo utiliza su música para encender las discotecas sino que empodera al público femenino a través de la letra.

Para esta canción, la artista dominicana utiliza el término popular boricua “algarete”, que se refiere a una persona que hace algo realmente loco. A lo largo del tema, Natti Natasha describe cómo se viven las noches de rumba entre amigos y conecta con sus años de fiesta imparable.

“Es una canción que está dedicada a todas esas personas que aunque ya no tienen la misma oportunidad de salir como antes, cuando lo hacen reviven sus años de jangueo intenso y la pasan bien. Para este tema, las noches en París me inspiraron y el resultado me encanta porque se puede sentir la misma vibra que estaba sintiendo cuando se me ocurrió la idea de hacer esta canción”, expresó Natti Natasha, quien asegura que trabajar junto a Mora llevó el tema a otro nivel.

Por su parte, el video musical estuvo bajo la dirección de Rodrigo Films y se grabó en Miami. Para el concepto audiovisual, el director ambientó una película sensual y llena de placeres nocturnos dentro y fuera de un local VIP que incluye a chicas stripers y bailarinas exclusivas.

La atmósfera del video, que utiliza unas luces neón al estilo Las Vegas, muestra el lado más sensual y libre de Natti Natasha. El video musical, que ha sido censurado por su contenido explícito, está disponible a través de su página oficial nattinatasha.com.

