La censura como antítesis de lo que es la Universidad

La universidad, en su esencia y desde su concepción, como su misma palabra lo indica está llamada a ser universal. Es un espacio para el saber que transforma al ser humano; allí confluyen académicos y estudiante de diferentes escuelas para construir experiencias y brindarle a los demás la oportunidad, no solo, de aprender sino de compartir anécdotas y visiones para crear conceptos que ayuden a entender las realidades de una forma más amplia.

Por otro lado, la censura es la antítesis de lo que es la universidad, y ha sido a su vez una herramienta que ha acompañado a la humanidad por años para silenciar todo aquel que vaya contra las “normas del establecimiento”. Desde la época medieval, se quemaban libros que no se ajustarán al sistema. La palabra veto procede del latín y significa literalmente “yo prohíbo”.

Casos de censura en el mundo hay muchísimos y en diferentes aspectos: género, religión y políticos, infortunadamente las universidades o escuelas no están lejos de eso, censuran profesores, estudiantes o conferencistas. El artista alemán Joseph Beuys, fue expulsado de la academia en 1972 por acciones que desafiaban los cánones establecidos y el pensamiento masivo pues impulsaba a los estudiantes a construir un mundo donde el arte tiene el poder de cambiarlo todo. El expresidente Trump intentó imponer un veto anti migratorio a seis países de mayoría musulmana lo que, en consecuencia, impedía el acceso a 25 de las principales universidades de Estados Unidos. Y en Israel, se intentó prohibir que los grupos que llaman “estado apartheid” pudieran dar conferencias en escuelas.

Sin embargo, en una época como la actual, donde la información circula gracias al libre acceso a la tecnología, las universidades están llamadas a abrirle sus espacios a diferentes corrientes de pensamiento para forjar en los estudiantes habilidades analíticas y de discernimiento, a construir desde la diferencia, a aceptar otros enfoques y controvertir, a crear conceptos libres y sin imposición de dogmas anclados a un aparato de poder representado en una sola visión.

La educación, como lo he planteado en otros escenarios es prioridad para las políticas públicas actuales, por eso desde el proyecto político en el que suscribo y que representó desde la Cámara de Representantes, y desde mis profundas convicciones, lucharé siempre por una universidad que no pierda su esencia, que sea universal gratuita y de calidad, que sea el vehículo para formar los líderes del mañana con criterio, que se represente en ideas y no en personas, que tenga apertura y que dé la oportunidad de escuchar diferentes voces.