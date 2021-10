La empresa Facebook, propietaria de WhatsApp, anunció que a partir del 1 de noviembre la aplicación dejará de servir en algunos celulares, debido a que no cuentan con la tecnología para el nuevo sistema.

WhatsApp, a partir de este martes ya no será compatible con los celulares que tienen Android 4.0.4. La empresa asegura que la actualización está pensada para mejorar la seguridad de los usuarios y estar acorde con las nuevas tecnologías.

