Celine Dion cancela su gira y aumentan las preocupaciones por su salud

La superestrella canadiense Céline Dion ha anunciado la suspensión de los 16 conciertos de su gira Courage que tenía programado para los próximos meses en Estados Unidos por problemas de salud, los mismos que la obligaron a posponer las fechas en 2021.

A mediados de octubre del año pasado, la artista preocupó a sus seguidores al anunciar que no podría realizar los espectáculos planeados por «espasmos musculares severos y persistentes» que la impedían ensayar.

En ese momento, aseguró que estaría lista para volver a los escenarios en marzo, pero ahora ha decidido cancelar todas las fechas. En un comunicado de prensa, su equipo ha señalado que «su recuperación se está alargando más de lo esperado».

«Tenía muchas esperanzas de que ya estaría bien para irme, pero supongo que debo ser más paciente y seguir el régimen que me prescriben los médicos», escribió Celine Dion en sus redes sociales.

