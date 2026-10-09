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¡Celebración histórica! Rock al Parque 2026 cumple 30 años: consulte el cartel, escenarios y programación del Día 1

Para albergar la amplia oferta musical de este aniversario, el Parque Simón Bolívar dispondrá de cuatro escenarios

Publicado por: SoloDuque

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¡Celebración histórica! Rock al Parque 2026 cumple 30 años: consulte el cartel, escenarios y programación del Día 1

Resumen: El Festival Rock al Parque celebra tres décadas del 10 al 12 de octubre en el Parque Simón Bolívar. Conozca las 60 agrupaciones confirmadas, los cuatro escenarios y la agenda completa del primer día.

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Minuto30.com .- Bogotá se alista para vivir una de las citas culturales más esperadas del año. Este sábado 10, domingo 11 y lunes festivo 12 de octubre de 2026, el Parque Metropolitano Simón Bolívar abrirá sus puertas para celebrar la edición número 30 del Festival Rock al Parque, el evento gratuito al aire libre más grande de Latinoamérica, organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

Bajo el lema de memoria, resistencia y diversidad sonora, el aniversario número 30 reunirá a más de 60 agrupaciones que abarcan desde el metal, punk y hardcore, hasta el indie, reggae, ska y rock alternativo. Esta edición destaca además por traer a seis bandas internacionales que tocarán por primera vez en suelo colombiano.

Un cartel internacional de época y gran presencia nacional

La cuota internacional del festival cuenta con 34 agrupaciones procedentes de Europa, América y Asia. Entre las figuras más aclamadas de esta edición se destacan Mon Laferte, Editors, Apocalyptica, Ministry, Rata Blanca, Ratones Paranoicos, Los Bunkers, Bandalos Chinos, Gondwana, Porter, Stratovarius y Tokyo Ska Paradise Orchestra.

La representación nacional estará liderada por el bogotano Esteman (radicado en México) y las históricas agrupaciones antioqueñas I.R.A. y Nadie. Por su parte, la escena distrital contará con 26 proyectos seleccionados mediante convocatorias de estímulos, entre los que sobresalen nombres de amplia trayectoria como Perpetual Warfare, Skampida, Kraken, V for Volume, Pornomotora, Syracusæ y Lika Nova.

Cuatro escenarios para tres días de fiesta

Para albergar la amplia oferta musical de este aniversario, el Parque Simón Bolívar dispondrá de cuatro escenarios independientes:

Plaza de Eventos

Bio by Vans

Tarima ECO

Escenario BBC

Programación y horarios del Día 1: Sábado 10 de octubre

A continuación, la distribución por escenarios para la jornada de apertura de Rock al Parque 2026:

Plaza de Eventos

2:00 p. m. – 2:40 p. m.: Solennium (Distrital)

2:55 p. m. – 3:35 p. m.: Narcocracia (Distrital)

3:50 p. m. – 4:30 p. m.: Vein (Distrital)

4:50 p. m. – 5:40 p. m.: Hellbutcher (Suecia)

6:00 p. m. – 6:50 p. m.: Burning Witches (Suiza)

7:15 p. m. – 8:15 p. m.: Stratovarius (Finlandia)

8:35 p. m. – 9:20 p. m.: Perpetual Warfare (Distrital)

9:45 p. m. – 10:45 p. m.: Apocalyptica (Finlandia)

Tarima Bio by Vans

3:20 p. m. – 4:00 p. m.: Maskhera (Distrital)

4:15 p. m. – 4:55 p. m.: Ataque de Pánico (Distrital)

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5:15 p. m. – 5:55 p. m.: Syracusæ (Distrital)

6:15 p. m. – 7:05 p. m.: Between the Buried and Me (Estados Unidos)

7:20 p. m. – 8:00 p. m.: Valore (Distrital)

8:20 p. m. – 9:10 p. m.: Grave (Suecia)

9:30 p. m. – 10:30 p. m.: Triptykon – Clásicos de Hellhammer y Celtic Frost (Suiza)

Tarima ECO

3:00 p. m. – 3:40 p. m.: No Dependiente (Distrital)

3:55 p. m. – 4:45 p. m.: End It (Estados Unidos)

5:00 p. m. – 5:50 p. m.: Agua Bendita (España)

6:05 p. m. – 6:55 p. m.: Nadie (Medellín)

7:10 p. m. – 8:00 p. m.: I.R.A. (Medellín)

8:15 p. m. – 9:15 p. m.: Darkest Hour (Estados Unidos)

Escenario BBC

2:50 p. m. – 3:35 p. m.: Darkness (Distrital)

3:50 p. m. – 4:35 p. m.: El Em3 (Chile)

4:55 p. m. – 5:40 p. m.: Real House of Hate (Medellín)

6:00 p. m. – 6:45 p. m.: Kraken (Bogotá)

7:05 p. m. – 7:50 p. m.: Info (Bogotá)

8:10 p. m. – 8:55 p. m.: Pornomotora (Bogotá)

9:15 p. m. – 10:00 p. m.: Los Setas (Pasto)

rock10

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Author Signature
Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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