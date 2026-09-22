Resumen: Debido a la gravedad del golpe, la paciente de 54 año tuvo que ser remitida de urgencia a un hospital en el norte de Medellín

¡Celebraba amor y amistad! Investigan la muerte de una mujer tras sufrir una presunta caída accidental en Copacabana

Minuto30.com .- Una mujer perdió la vida este lunes 21 de septiembre en un centro hospitalario del norte de Medellín, luego de permanecer internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por cuenta de un grave trauma en la cabeza. Los hechos que derivaron en su fallecimiento ocurrieron en el municipio de Copacabana y actualmente son materia de investigación.

De acuerdo con los relatos entregados por testigos y allegados, la víctima se encontraba el pasado sábado 19 de septiembre consumiendo bebidas alcohólicas en compañía de su pareja sentimental, en el marco de la celebración del fin de semana de Amor y Amistad.

Hacia la 1:00 de la madrugada del domingo 20 de septiembre, allegados de la mujer recibieron una llamada telefónica en la que le informaron que esta había sufrido una aparatosa caída, golpeándose fuertemente la cabeza.

Debido a la gravedad del golpe, la paciente de 54 año tuvo que ser remitida de urgencia a un hospital en el norte de Medellín. Tras ingresar a la UCI y luchar por su vida durante un día, falleció producto de la severidad de las lesiones.

Las autoridades competentes han asumido la investigación del caso para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el golpe y confirmar si, en efecto, el trágico desenlace obedeció a una caída accidental.