Más de 468.000 cédulas se encuentran sin reclamar en las sedes de las registradurías del país

in

En el marco de las elecciones presidenciales en el país, que tendrán lugar el domingo 29 de mayo, la Registraduría Nacional alertó a las personas que aún no han reclamado su documento, pues hay más de 468.000 cédulas de ciudadanía en las distintas sedes de la entidad en todo el país que aún no han sido reclamadas, lo que significa que estos ciudadanos no podrían ejercer su derecho al voto.

Por esta razón, la Registraduría Nacional invita a los ciudadanos a que se acerquen a las distintas sedes de la entidad y consulten el estado de sus documentos para que puedan hacer parte de estas elecciones ejerciendo su derecho al voto.

En la web oficial se puede consultar si son jurado de votación https://t.co/QdHLdio75Y — Minuto30.com (@minuto30com) May 21, 2022

A la fecha, Bogotá, D.C. es la ciudad que registra la mayor cantidad de cédulas sin ser reclamadas con un total de 98 271, seguida del departamento de Cundinamarca con un total de 124 720 documentos represados. Dentro de esta lista, los departamentos en donde hay mayor cantidad de documentos sin entregar son:

• Antioquia con 75 150.

• Valle con 45 605.

• Atlántico con 25 164.

• Bolívar con 22 644.

• Santander con 19 436.

Finalmente, la entidad le recordó a la ciudadanía que a partir del 27 de mayo a las 3:00 p. m. se suspende el servicio de entrega de cédulas de ciudadanía en todas las sedes de la entidad y se reanudará hasta el 31 de mayo a las 8:00 a. m.

Para leer más noticias, haga clic Aquí