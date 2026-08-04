Resumen: "Yo soy del Centro Democrático y quiero que a Abelardo le vaya bien, porque si a Abelardo le va bien, a Colombia le va bien. En ese barco nos hundimos o flotamos todos", sentenció el político, aclarando que las críticas al nuevo mandatario llegarán orgánicamente en el futuro cuando se cometan errores reales de gobierno.

«El Centro Democrático hizo exactamente lo que no debía hacer»: Sablazo de Pacho Santos al CD

Minuto30.com .- El exvicepresidente Francisco ‘Pacho’ Santos emitió una fuerte crítica contra la dirigencia de su partido, el Centro Democrático, a raíz del reciente foro ideológico de la colectividad. A escasos días de la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, Santos calificó el encuentro como un «error absoluto» y urgió a la derecha colombiana a unirse en torno al nuevo gobierno.

«Un error absoluto» en el peor momento

Para el exvicepresidente, el foro ideológico organizado por el uribismo se dio en el peor momento posible y envió un mensaje político completamente equivocado. Santos fue enfático en señalar que la colectividad está perdiendo conexión con las nuevas generaciones y está generando divisiones internas innecesarias.

Los principales reclamos de Santos hacia su propio partido se centran en los siguientes puntos:

Desconexión con los jóvenes: Aseguró que la discusión teórica liderada por los «viejos» del partido ignoró a las bases juveniles que votaron por ellos. Destacó que los jóvenes buscan verse representados en figuras que trabajan sin crear conflictos, mencionando como ejemplo a los congresistas Andrés Forero y Daniel Briceño.

Falta de pragmatismo: Calificó como un «suicidio» político empezar a hacer oposición prematura o tirar piedras «como estudiante de la Nacional» a un gobierno aliado que apenas va a iniciar su mandato este 7 de agosto.

Definición de los verdaderos rivales: Le recordó a su bancada que los verdaderos adversarios no están en el nuevo gobierno, sino en el Pacto Histórico, Gustavo Petro, Iván Cepeda y los grupos armados ilegales.

Orgullo de derecha y respaldo a De La Espriella

En su intervención, Santos hizo un vehemente llamado a no sentir vergüenza de declararse de derecha. La definió como una corriente institucional, respetuosa de la ley, promotora de la seguridad y con un profundo sentido social, recordando el crecimiento de programas como Familias en Acción durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Bajo esta premisa, exigió madurez política para no entorpecer el arranque del mandato de De La Espriella y saber elegir las batallas:

«Yo soy del Centro Democrático y quiero que a Abelardo le vaya bien, porque si a Abelardo le va bien, a Colombia le va bien. En ese barco nos hundimos o flotamos todos», sentenció el político, aclarando que las críticas al nuevo mandatario llegarán orgánicamente en el futuro cuando se cometan errores reales de gobierno.

Para ilustrar su punto, Santos puso como ejemplo de madurez estratégica a la líder opositora venezolana María Corina Machado, sugiriendo que el uribismo debe adoptar esa postura de sumar y no entorpecer los procesos que busquen defender la democracia.

Homenaje póstumo a Plinio Apuleyo y Miguel Santamaría

Finalmente, Santos dedicó el cierre de su intervención para rendir un sentido tributo a dos referentes de la derecha y la intelectualidad colombiana, lamentando su reciente fallecimiento:

Plinio Apuleyo Mendoza (94 años): Destacado periodista, escritor y coautor de la célebre obra El manual del perfecto idiota latinoamericano. Santos lo recordó como un hombre profundamente coherente que, tras conocer de cerca la Revolución Cubana y dirigir Prensa Latina en sus inicios, comprendió y advirtió tempranamente sobre «la amenaza de la izquierda» para las democracias del continente.

Miguel Santamaría Dávila: Reconocido dirigente conservador, exgobernador de Cundinamarca, diplomático, excongresista y creador de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán). Fue exaltado como un «cachacazo absoluto» y un férreo defensor de la libertad y las convicciones de derecha.

El exvicepresidente concluyó su mensaje invitando a los ciudadanos a leer el legado literario y político de ambos pensadores para mantener la unidad en la defensa de la libertad institucional del país.