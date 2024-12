Cazzu «pilló a Nodal hablando secretamente con Belinda y habría originado que el divorcio se diera ya que ella no es estúpida.

Lo que habíamos anunciado «que a este cuento le faltaba un pedazo» en la separación de Cazzu y Christian Nodal ha salido a la luz. Se trata de una versión de medios en la que al parecer la argentina se dio cuenta de unas conversaciones de chats del cantante y la española estando casados. Fue «Dulce y Picosito» el podcats conducido por Joel O’Farrili y Flor Rubio en YouTube que lanzó este bomba de cotilleo. Quien dijo que la canción «Catus» de Belinda sería parte del motivo de la discordia.

Cazzu marca territorio

Legitimando esa versión Cazzu puso en X un post que tiene la palabra «Belinda» cifrada al decir: «Lo que me falta de linda me sobra de estúpid…, pero eso no significa que no tenga unos temones (canciones) que se caen de orto». Ella lo publicó el 15 de mayo y el anuncio de la separación fue el pasado 23 de mayo, lo que dará a entender que ya estaba lista la decisión de no ir más. En las últimas horas ella ha compartido una foto con su hija demostrando que su papel de madre es ahora su mayor prioridad.

lo que me falta de linda me sobra de estúpida pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto. — Cazzu™ (@cazzuoficial) May 16, 2024

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ♡ ᴛʀᴀᴍᴘᴀ (@cazzu)

