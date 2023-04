La cantante Cazzu y el intérprete Christian Nodal viven un amor de ensueño que comparten en sus redes sociales y que sigue creciendo con la llegada del primer miembro de esta familia musical. A su arribo a Valledupar, la pareja dio mucho de qué hablar, porque no se esperaba que Julieta Emilia Cazzuchelli y conocida en el ambiente como Cazzu, acompañara en persona al mexicano.

Fue así como en el mismo concierto en el Parque de la Leyenda Vallenata que se desarrolla en el marco del Festival Vallenato, Cazzu no dudó en mostrar su barriga, con varios meses de embarazo, que maquilló tiernamente con una carita feliz. “Escuchando a papá”, escribió la cantante en sus redes desde la primera fila del evento vallenato.

Lo cierto es que el exitoso concierto de Nodal tuvo un aforo total de más de 50 mil personas que lo escucharon y corearon sus temas en la cuna del vallenato.

De los besos que te di…

Christian Nodal Festival Vallenato pic.twitter.com/uu1BhO3seA — Alvin.FORAJIDO (@AlvinMata77) April 29, 2023

Cabe recordar, que hace pocos días Cazzu hizo público durante un concierto en Buenos Aires que iba a ser madre fruto del amor con su pareja. La novia de Nodal lucía un traje blanco con transparencias. De repente, dijo: “es muy importante la gente que vino a acompañarme. Gracias. ¿No les parece que estoy cantando mejor?”, les preguntó a sus fanáticos.

El momento más emotivo se dio cuando realizó una pose de perfil y acarició su barriguita. “Es que yo siento que somos dos cantando ahora, como que algo está pasando, me hago ‘pis’ más seguido. Aun así, yo soy como todos ustedes, como verán, me pasan las mismas cosas. Si me tropiezo, me lastimo, si no me cuido, me quedo embarazada. Lo mismo”, dijo muy emocionada.

Lo más bonito que verán pic.twitter.com/QI6GwO2YYr — Nicole Ladon (@LaNicoleNodal) April 29, 2023

Christian Nodal es un cantante y compositor mexicano nacido el 11 de enero de 1999 en Caborca, Sonora.

Comenzó su carrera musical a los 18 años, cuando un video suyo interpretando una canción de mariachi se volvió viral en las redes sociales. En 2017 lanzó su primer sencillo ‘Adiós Amor’, el cual se convirtió en un éxito en México y Estados Unidos. Desde entonces, ha lanzado varios álbumes y ha sido galardonado con algunos premios, incluyendo el Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi en 2020. Christian Nodal es considerado uno de los artistas jóvenes más exitosos del género regional mexicano.

Más Noticias de Entretenimiento