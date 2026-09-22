Resumen: A través de sus redes sociales, el mandatario regional expuso el caso y anunció medidas inmediatas para lograr la captura de los responsables:

¡Ayudemos a «cazarlos»! Gobernación de Antioquia ofrece hasta $50 millones de recompensa por delincuentes que asaltaron a una familia en Guarne

Minuto30.com .- El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lanzó un urgente llamado a la ciudadanía para dar con el paradero de dos sujetos armados que protagonizaron un violento hurto en el municipio de Guarne, en el Oriente antioqueño.

A través de sus redes sociales, el mandatario regional expuso el caso y anunció medidas inmediatas para lograr la captura de los responsables:

El asalto: El hecho se registró este lunes 21 de septiembre en un restaurante de la localidad, donde los dos pistoleros irrumpieron para amenazar y despojar de sus pertenencias a una familia que se encontraba en el lugar.

Seguimiento en video: El gobernador confirmó que la secuencia completa del crimen quedó registrada por el sistema de cámaras del Nodo Departamental de Seguridad, material probatorio que ya está siendo analizado para perfilar a los delincuentes.

La recompensa: Con el objetivo de acelerar su judicialización, la Gobernación dispuso una bolsa de recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinde información veraz que permita la ubicación y captura de los asaltantes.

«¡Antioqueños: ayúdennos a cazar a estos delincuentes!», fue el enfático mensaje con el que el mandatario cerró su pronunciamiento, instando a la comunidad a colaborar con las autoridades.