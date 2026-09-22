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    ¡Ayudemos a «cazarlos»! Gobernación de Antioquia ofrece hasta $50 millones de recompensa por delincuentes que asaltaron a una familia en Guarne

    Con el objetivo de acelerar su judicialización, la Gobernación dispuso una bolsa de recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinde información

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Ayudemos a «cazarlos»! Gobernación de Antioquia ofrece hasta $50 millones de recompensa por delincuentes que asaltaron a una familia en Guarne

    Resumen: A través de sus redes sociales, el mandatario regional expuso el caso y anunció medidas inmediatas para lograr la captura de los responsables:

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    Minuto30.com .- El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lanzó un urgente llamado a la ciudadanía para dar con el paradero de dos sujetos armados que protagonizaron un violento hurto en el municipio de Guarne, en el Oriente antioqueño.

    A través de sus redes sociales, el mandatario regional expuso el caso y anunció medidas inmediatas para lograr la captura de los responsables:

    El asalto: El hecho se registró este lunes 21 de septiembre en un restaurante de la localidad, donde los dos pistoleros irrumpieron para amenazar y despojar de sus pertenencias a una familia que se encontraba en el lugar.

    Seguimiento en video: El gobernador confirmó que la secuencia completa del crimen quedó registrada por el sistema de cámaras del Nodo Departamental de Seguridad, material probatorio que ya está siendo analizado para perfilar a los delincuentes.

    atracadores guarne

    La recompensa: Con el objetivo de acelerar su judicialización, la Gobernación dispuso una bolsa de recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinde información veraz que permita la ubicación y captura de los asaltantes.

    «¡Antioqueños: ayúdennos a cazar a estos delincuentes!», fue el enfático mensaje con el que el mandatario cerró su pronunciamiento, instando a la comunidad a colaborar con las autoridades.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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