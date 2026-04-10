Resumen: Al sujeto le hallaron un importante botín de dosis listas para su comercialización, sacando de las calles más de 200 gramos de alucinógenos

¡Cazado en tiempo real!: Cámaras de seguridad graban en vivo a un «jíbaro» y la Policía logra su captura

Minuto30.com .- El ojo avizor de las cámaras de vigilancia en Medellín no descansa, y esta vez, fue clave para sacar de circulación a un presunto coordinador de microtráfico. La noticia fue confirmada en las últimas horas por el alcalde Federico Gutiérrez, quien destacó la impecable labor de los operadores del centro de monitoreo y la respuesta inmediata de la Policía Metropolitana.

El delincuente pensó que operaba en la impunidad, pero cada uno de sus movimientos estaba siendo observado y grabado en vivo y en directo por las autoridades.

“Vendiendo droga y recibiendo el dinero”

La caída de este presunto criminal comenzó cuando los visualizadores del circuito cerrado de televisión del Distrito detectaron una actitud sospechosa en vía pública. Al enfocar las cámaras, confirmaron el ilícito: el sujeto fue capturado en video en el momento exacto en el que entregaba estupefacientes y recibía el dinero en efectivo producto de la venta.

Inmediatamente se activó la ruta de emergencia. Desde el centro de control se dio aviso a los cuadrantes de la Policía Nacional y, guiados paso a paso por los visualizadores para evitar que el sospechoso escapara, los uniformados lograron interceptarlo.

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“Otro más que cae gracias a nuestras cámaras (…) Nuestras cámaras y nuestra Policía 24/7”, fue el contundente mensaje del mandatario local a través de su cuenta de X.

Golpe a las rentas criminales

Durante el procedimiento de requisa, los uniformados le hallaron al sujeto un importante botín de dosis listas para su comercialización, sacando de las calles más de 200 gramos de alucinógenos, 92 gramos de marihuana y 123 gramos de base de coca que iban a ser distribuidos en la zona.

El individuo capturado ya se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por sus delitos.