Cayó el presunto ladrón que golpeaba a sus víctimas con una piedra en Bogotá hasta dejarlos inconscientes

La Policía Nacional dio a conocer en las últimas horas que en la localidad de Bosa en Bogotá, lograron la captura -por orden judicial- de un presunto ladrón, señalado de ser responsable del hecho ocurrido el pasado 13 de enero en el barrio Carlos Albán, donde fue atacado violentamente con una piedra una persona causándole una fuerte lesión en la cabeza y posteriormente el hurto de sus pertenencias.

Y es que tras una rigurosa investigación adelantada por investigadores de la SIJIN de Bogotá, en la que fue necesario llevar a cabo labores de campo, vigilancias y seguimientos, reconocimientos en álbum fotográfico y entrevistas, además de la recolección de testimonios de varias víctimas, fue posible dar con la individualización, plena identificación, ubicación y captura de este sujeto de 27 años de edad en la capital del país, quien tenía azotada a la comunidad de Bosa, por su violenta forma de atracar a sus víctimas.

Según las labores investigativas, esta persona habría hurtado en más de una oportunidad a varios ciudadanos con el mismo modus operandi, que consistía en golpear, de manera sorpresiva y violenta, a sus víctimas con elementos contundentes para dejarlos inconscientes y así hurtarles con mayor facilidad las pertenencias que llevaban consigo.

El individuo, quien presenta una discapacidad -persona sordomuda-, habría sido capturado en flagrancia, el pasado 14 de enero, en el sector Bosa San José, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, al hallársele en su poder 69 papeletas con sustancia estupefaciente, al parecer bazuco, y en su momento, fue dejado en libertad. Así mismo, tiene antecedentes penales por hurto, habría sido capturado en el año 2013 en la misma localidad, informó la Policía.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio agravado, en modalidad de tentativa en concurso heterogéneo con hurto calificado.

En audiencia de imputación de cargos, el individuo aceptó los mismos y el Juzgado Penal Municipal con Función de Control de Garantías le dio medida privativa de la libertad en centro carcelario.

Lea también:

«Me dijo que ya no me iba a entregar al niño que ya yo sabía lo que tenia que hacer, ósea prácticamente me dijo que tenía que vivir con él, lo que me dijo es que yo no iba a volver a ver al niño que si algo le llegaba a pasar yo era la responsable.» https://t.co/wQFW0DS1jZ

— Minuto30.com (@minuto30com) February 17, 2022