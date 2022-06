VIDEOS. Cayó nieve en Sumapaz luego de 60 años

A través de redes sociales se dieron a conocer las imágenes que dejan en evidencia la caída de nieve en la localidad de Sumapaz, en la ciudad de Bogotá.

De acuerdo con las autoridades, después de más de 60 años volvió a nevar en esta zona del país.

En la mañana de este viernes 24 de junio se registró un inusual fenómeno en el páramo de Sumapaz, ubicado en la zona rural de Bogotá, en el departamento de Cundinamarca.

Algunos habitantes del publicaron fotos y videos de la nevada que cubrió de blanco la vegetación del páramo.

No, no somos Suiza o Suecia y no es la primera vez que ocurre. Desde hace 60 años, el Sumapaz no veía una nevada. Bondades de las bajas temperaturas de la región por estos días. pic.twitter.com/sazeIPpxL7

— Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) June 24, 2022