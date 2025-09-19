Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Cayó, cayó, cayó! Nuevo multimillonario este viernes con la Lotería de Medellín

Minuto30.com .- ¡Buenas noticias para los apostadores! Durante la emisión en vivo de la Lotería de Medellín, se conoció que el número ganador del mayor, que asciende a 16 mil millones de pesos, es el 5321 de la serie 103 y quedó en poder de un afortunado apostador.

El billete ganador cayó en Medellín, por lo que su dueño ya es multimillonario.

Si compraste la lotería, revisa tu billete, porque podrías ser el afortunado ganador y no tener que madrugar a trabajar mañana.

¡CAYÓ EL PREMIO MAYOR EN MEDELLÍN!

En el sorteo 4801, realizado el viernes 19 de septiembre de 2025, CAYÓ EL PREMIO MAYOR DE $16 MILLONES DE PESOS con el número 5321 de la serie 103. Vendido por nuestro distribuidor Sebastián Saldarriaga.#LoteríaDeMedellín pic.twitter.com/YftQTYsjXA — Lotería de Medellín® (@LoteriaMedellin) September 20, 2025

