Hay un nuevo millonario en Colombia, 'le pegó al gordo' con la Lotería de Medellín
¡Cayó, cayó, cayó! Nuevo multimillonario este viernes con la Lotería de Medellín

Resumen: El billete ganador cayó en poder del público, por lo que su dueño ya es millonario

Minuto30.com .- ¡Buenas noticias para los apostadores! Durante la emisión en vivo de la Lotería de Medellín, se conoció que el número ganador del mayor, que asciende a 16 mil millones de pesos, es el 5321 de la serie 103 y quedó en poder de un afortunado apostador.

El billete ganador cayó en Medellín, por lo que su dueño ya es multimillonario.

Si compraste la lotería, revisa tu billete, porque podrías ser el afortunado ganador y no tener que madrugar a trabajar mañana.

