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    Cayó «falso piloto» extranjero en Bogotá: Iba para España cargado con cocaína

    El disfraz de piloto comercial no le sirvió de nada al extranjero, a quien los nervios lo traicionaron y quedó en evidencia ante los perfiladores

    Publicado por: SoloDuque

    Cayó «falso piloto» extranjero en Bogotá: Iba para España cargado con cocaína

    Resumen: Las imágenes revelaron múltiples bultos extraños camuflados debajo del elegante uniforme. Al realizar la requisa física, las autoridades descubrieron que el extranjero llevaba 10 kilos de clorhidrato de cocaína cuidadosamente adheridos a su cuerpo.

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    Minuto30.com .- Con un impecable uniforme de aviación, un ciudadano extranjero creyó tener el plan perfecto para burlar los controles de seguridad en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Su objetivo era hacerse pasar por tripulante de una reconocida aerolínea para abordar un vuelo con destino a Barcelona, España. Sin embargo, su audaz engaño se vino a pique.

    El inusual caso se registró cuando el supuesto piloto se disponía a pasar por los filtros internacionales. A pesar de su elaborada apariencia, su actitud nerviosa y algunos movimientos erráticos encendieron las alarmas de los perfiladores de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

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    El escáner que delató el cargamento

    Ante las sospechas fundadas, los uniformados procedieron a apartar al viajero de la fila para realizarle una inspección más rigurosa. El hombre fue sometido a una revisión a través del sistema de Body Scan (escáner corporal), una tecnología que dejó al descubierto la verdadera razón de su disfraz.

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    Las imágenes revelaron múltiples bultos extraños camuflados debajo del elegante uniforme. Al realizar la requisa física, las autoridades descubrieron que el extranjero llevaba 10 kilos de clorhidrato de cocaína cuidadosamente adheridos a su cuerpo.

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    A disposición de la justicia

    El millonario cargamento, que pretendía ser comercializado en el mercado europeo, fue inmediatamente incautado. El disfraz de piloto comercial no le sirvió de nada al extranjero, a quien se le leyeron sus derechos y fue capturado en flagrancia.

    El «falso piloto» fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, enfrentando una severa pena de prisión en territorio colombiano.

    Video publicado por la Policía Nacional

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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