Resumen: En Bello, Antioquia, la Policía y la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol retuvieron a William de Jesús Álvarez, un colombiano solicitado por la justicia española por abuso sexual cometido en 2020 en Valencia. La captura, fruto de la cooperación internacional, permitirá iniciar los trámites de extradición para que el presunto responsable enfrente la justicia en España.

¡Cayó el fugitivo! Interpol captura en Bello a colombiano buscado por abuso en España

En Bello, Antioquia, las autoridades retuvieron a William de Jesús Álvarez, ciudadano colombiano requerido por la justicia de España por un delito de abuso sexual ocurrido en 2020 en la provincia de Valencia.

El operativo fue realizado por la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol en Colombia, en coordinación con las autoridades policiales y judiciales de España, dentro de la estrategia de cooperación internacional contra los delitos transnacionales.

Hechos que motivan la solicitud internacional

Según las investigaciones europeas, Álvarez habría accedido carnalmente a una víctima bajo los efectos del alcohol, hecho que constituye un agravante según la legislación española. Por este motivo, la justicia de este país emitió una notificación roja de Interpol, que permite a los 196 países miembros localizar y retener temporalmente a personas buscadas en el exterior, con el fin de tramitar su extradición.

Esto le podría interesar: ¡Medellín le puso freno a las invasiones! Durante 2025 se recuperaron más de 50.000 m² de espacio público

¡́ ! En Bello (Antioquia), la @PoliciaColombia, a través de la #OCN @INTERPOL_HQ y en coordinación con las autoridades de España, realizó la retención del ciudadano colombiano… pic.twitter.com/Xiouej9QBj — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) January 13, 2026

Cooperación internacional y refuerzo de la justicia

La captura forma parte de una estrategia para impedir que fugitivos utilicen otros territorios como refugio. Tras la retención, las autoridades colombianas activaron los procedimientos judiciales necesarios para iniciar los trámites de extradición hacia España, donde Álvarez deberá responder por los cargos en su contra.

Mecanismos como la notificación roja de Interpol son herramientas clave en la lucha contra la delincuencia transnacional, ya que facilitan la cooperación entre jurisdicciones y permiten que delitos graves, como el abuso sexual, sean procesados sin importar la ubicación del presunto responsable.