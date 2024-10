Resumen: Conmoción mundial por la muerte de Liam Payne. El ex One Direction fue encontrado sin vida en un hotel de Buenos Aires. Fans y colegas lamentan su partida

Se conocen detalles de la muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction,

Minuto30.com .- Liam Payne, el ex cantante de One Direction, ha sido encontrado muerto a los 31 años en un hotel ubicado en el barrio Palermo de la Ciudad de Buenos Aires. Según informes, el artista habría caído desde el tercer piso del establecimiento, situado en la calle Costa Rica.

Las circunstancias de su muerte están siendo investigadas por las autoridades locales.

Un hombre agresivo

La Comisaría 14B recibió un llamado al 911 alertando sobre un hombre agresivo en un hotel del barrio Palermo, lo que llevó a la intervención policial. Al llegar al lugar, el personal del SAME constató el deceso de Liam Payne, ex cantante de One Direction.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

Según declaraciones del titular del SAME, Alberto Crescenti, Payne sufrió una caída desde una altura de aproximadamente trece o catorce metros, presentando «lesiones gravísimas incompatibles con la vida». Crescenti detalló que a las 17:04 se recibió la alerta, y a las 17:11, el equipo médico confirmó el fallecimiento, indicando que no hubo posibilidad de reanimación.

El informe preliminar sugiere que el artista podría haber sufrido una fractura de base de cráneo debido a la caída. Actualmente, el caso está bajo la jurisdicción de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N°14, encabezada por el fiscal Andrés Esteban Madrea y la secretaria María Florencia Lavaggi, quienes están trabajando en la investigación de este trágico incidente.

En contexto: Murió Liam Payne, el ex integrante de One Direction tras caer desde un tercer piso

La noticia ha conmocionado a los fanáticos y a la comunidad artística, quienes lamentan la pérdida de un destacado talento de la música. Se espera que las autoridades proporcionen más detalles a medida que avance la investigación.

Aquí mas Noticias de Entretenimiento