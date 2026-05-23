Mujer capturada en Cali, con circular roja de Interpol, por presuntamente ser cabecilla de una red de explotación sexual en Italia

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Resumen: Giovanna Arroyo Vacca fue retenida gracias a una Notificación Roja de INTERPOL, un mecanismo internacional utilizado por las fuerzas del orden a nivel mundial para localizar y detener provisionalmente a personas en espera de extradición.

Giovanna cayó en Cali: colombiana acusada de liderar red de explotación sexual en Italia

Minuto30.com .- En un contundente golpe contra la criminalidad transnacional, las autoridades colombianas lograron la captura en la ciudad de Cali (Valle del Cauca) de Giovanna Arroyo Vacca, una ciudadana colombiana que era intensamente buscada por la justicia de Italia.

Este operativo, que destaca por su alto nivel de cooperación internacional, pone fin a la fuga de una de las presuntas piezas clave de una oscura red dedicada a la explotación sexual en el continente europeo.

A continuación, te detallamos cómo se llevó a cabo este importante operativo, el modus operandi de la organización y lo que sigue en el proceso judicial.

El Operativo: Coordinación transatlántica

La captura de Giovanna no fue producto del azar. Fue el resultado de meses de seguimiento y de una estrecha cooperación entre la Policía Nacional de Colombia y la Oficina Central Nacional (OCN) INTERPOL de Italia.

Arroyo Vacca fue retenida gracias a una Notificación Roja de INTERPOL, un mecanismo internacional utilizado por las fuerzas del orden a nivel mundial para localizar y detener provisionalmente a personas en espera de extradición.

Las autoridades judiciales italianas habían emitido la alerta máxima, catalogando a la ciudadana como un objetivo de alto valor debido a la gravedad de los delitos que se le imputan en territorio europeo.

El terror en Catania: Así operaba la red criminal

Las investigaciones lideradas por las autoridades italianas apuntan a que Giovanna Arroyo Vacca integraba una peligrosa estructura ilegal que operaba específicamente en la ciudad de Catania, en la región de Sicilia (Italia).

Esta organización no solo se dedicaba a la captación de víctimas, sino que ejercía un control absoluto sobre ellas mediante tácticas de terror psicológico y físico. El modus operandi de la red incluía:

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Coerción económica: Generación de deudas impagables (conocidas como «deudas de viaje») que las víctimas debían saldar mediante el ejercicio forzado de la prostitución.

Amenazas constantes: Intimidación directa no solo contra las mujeres explotadas, sino también contra sus familias en sus países de origen, garantizando así su silencio y sumisión.

Privación de la libertad: Afectación directa a la libertad de movimiento y seguridad de las mujeres, quienes eran tratadas como mercancía humana.

Estos delitos transnacionales de explotación y extorsión vulneraron sistemáticamente la dignidad y los derechos humanos de múltiples mujeres que cayeron en las redes de esta organización.