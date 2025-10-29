Cayó «Brucelee» en Amazonas, sacaba toneladas de cocaína de Colombia

Brucelee cayó en una zona del Amazonas peruano, en un operativo entre la Dinandro y la DEA

Resumen: El detenido es señalado como un miembro clave de una red de narcotráfico que intentó exportar más de 2.5 toneladas de clorhidrato de cocaína.

Minuto30.com .- Un golpe binacional al narcotráfico se concretó con la captura del peruano Brucelee Bermudo Guerra en el centro poblado Chiriaco, Amazonas. La detención fue resultado de una operación coordinada entre la Dirección Antidrogas (Dirandro) de Perú y la DEA de Estados Unidos, apuntando a una poderosa organización criminal transnacional.

Esta organización, compuesta por mexicanos, venezolanos y guatemaltecos, se encargaba de la producción, acopio y transporte de grandes remesas de cocaína tanto en Perú como en Colombia, para luego exportarlas por vía marítima a Estados Unidos y Europa, haciendo escalas previas en Centroamérica y México.

El historial delictivo de Bermudo se cruza con aspiraciones políticas. Se ha revelado que en 2022, el capturado postuló a la alcaldía distrital de Sivia, provincia de Huanta, Ayacucho, por el Movimiento Regional Wari Llaqta.

Su destino, Estados Unidos

«Es un sujeto con fines de extradición», confirmó el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, general Manuel Lozada Morales.

