Resumen: Según el expediente revelado por las autoridades, Hernández Torres no era un delincuente del común. Su rol era fundamental para la supervivencia y expansión del grupo en la región

¡Cayó armado hasta los dientes!: DIJIN captura a “Jeison” presunto cabecilla del Ejército Gaitanista en Remedios, Antioquia

Minuto30.com .- La guerra por el control de las rentas ilícitas en el municipio de Remedios (Antioquia) acaba de perder a uno de sus principales dinamizadores. Este miércoles, 8 de abril, unidades de la DIJIN de la Policía Nacional lograron la captura en flagrancia de Jeison Hernández Torres, señalado de ser el cabecilla de zona de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, perteneciente al GAO “EGC” (Ejército Gaitanista de Colombia / Clan del Golfo).

El operativo de verificación y control se llevó a cabo en pleno casco urbano del municipio, donde los investigadores sorprendieron al cabecilla fuertemente armado y movilizándose en una motocicleta de alto cilindraje.

El “armero” y anfitrión de la estructura criminal

Según el expediente revelado por las autoridades, Hernández Torres no era un delincuente del común. Su rol era fundamental para la supervivencia y expansión del grupo en la región:

Almacenista bélico: Era el encargado directo de almacenar, custodiar y distribuir el material de guerra y la intendencia. Estas armas son utilizadas sistemáticamente en la violenta confrontación armada que sostienen contra sus rivales territoriales: la guerrilla del ELN y las disidencias del GAO-R E4.

Control de rentas ilícitas: Su accionar delictivo estaba orientado a asegurar a sangre y fuego el monopolio de las principales fuentes de financiación ilegal en el Nordeste antioqueño: la extorsión, el tráfico de estupefacientes y la minería ilegal.

Logística y hospedaje: Funcionaba como el contacto estratégico encargado de coordinar el hospedaje transitorio y clandestino de otros cabecillas e integrantes del GAO que llegaban a la zona para planear actos delictivos.

Inventario del Material Incautado

Durante el procedimiento de captura en flagrancia, los uniformados lograron despojar al delincuente de un letal arsenal listo para ser usado en combate:

1 Fusil de asalto Ruger (Calibre 5.56).

2 Proveedores para fusil.

60 Cartuchos de munición letal (Calibre 5.56 x 45 mm).

1 Radio de comunicaciones de onda corta.

1 Dispositivo celular (sometido a extracción de datos).

1 Motocicleta marca Yamaha XTZ250.

A responder ante la justicia

Tras su captura, Jeison Hernández Torres fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Deberá responder por el grave delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.

En el Nordeste de Antioquia, las autoridades mantienen las operaciones sostenidas para desarticular las redes de apoyo al terrorismo y proteger a la población civil.