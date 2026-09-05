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    Cayó alias «Duvancito» en Neiva: era buscado en España por el delito de violación con circular roja de Interpol

    Tras hacer efectiva su retención, el sujeto quedó a disposición de las autoridades competentes de la Fiscalía

    Publicado por: SoloDuque

    Cayó alias «Duvancito» en Neiva: era buscado en España por el delito de violación con circular roja de Interpol

    Resumen: El sujeto se refugiaba en la zona rural de la capital del Huila. Las autoridades europeas lo requerían con urgencia para que responda por graves delitos sexuales.

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    Minuto30.com .- La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), asestó un importante golpe contra la criminalidad transnacional al lograr la retención de un ciudadano colombiano conocido bajo el alias de ‘Duvancito.

    Escondido en el campo huilense

    De acuerdo con el reporte oficial entregado por las autoridades, el operativo que permitió su detención se materializó en la zona rural del municipio de Neiva (Huila). Hasta este sector se desplazaron los uniformados tras labores de inteligencia y seguimiento, logrando ubicar al prófugo, quien presuntamente intentaba evadir el radar de la justicia internacional escondiéndose en territorio nacional.

    duvancito

    «Duvancito» es requerido por la justicia europea

    Alias ‘Duvancito’ era considerado un objetivo de alto valor para las autoridades extranjeras. Sobre él pesaba una estricta Notificación Roja emitida por la INTERPOL, siendo solicitado formalmente por las autoridades del Reino de España.

    Según confirmó la institución policial, este requerimiento internacional se emitió por su presunta responsabilidad en el delito de violación. Tras hacer efectiva su retención, el sujeto quedó a disposición de las autoridades competentes de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar los trámites legales y diplomáticos correspondientes para definir su situación jurídica y su posible extradición a territorio europeo.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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