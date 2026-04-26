Resumen: En Rionegro, Antioquia, fue capturada alias “Buche”, requerida por orden judicial por hurto calificado y agravado, en un operativo realizado en el barrio San Antonio. La mujer figuraba entre los más buscados del Oriente antioqueño y era solicitada por Interpol. Según las autoridades, estaría vinculada a casos de hurto a residencias, abigeato y fleteo.

¡Cayó alias ‘Buche’! Capturan en Rionegro a una de las más buscadas del Oriente antioqueño

Una mujer requerida por las autoridades judiciales fue capturada en el municipio de Rionegro, Oriente antioqueño, durante un operativo adelantado por la Policía en el marco de acciones contra el delito en la región.

La detenida, identificada con el alias de Buche’, era buscada mediante orden judicial por el delito de hurto calificado y agravado, según confirmaron las autoridades. El procedimiento se llevó a cabo en el barrio San Antonio, en horas de la tarde del 24 de abril de 2026, como parte de la estrategia ‘Juntos por Antioquia.

De acuerdo con el reporte oficial, la mujer era solicitada por la Fiscalía 49 Seccional de Rionegro y figuraba dentro del listado de personas más buscadas en la subregión del Oriente antioqueño, lo que había motivado su ubicación y posterior captura.

Tenía requerimiento internacional

Las autoridades también indicaron que la capturada contaba con requerimiento por parte de Interpol, lo que ampliaba el alcance de su búsqueda más allá del territorio nacional, en el marco de las investigaciones en su contra.

El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, explicó que la operación se desarrolló como parte de los controles permanentes en el territorio para dar con personas señaladas de afectar la seguridad ciudadana.

Señalamientos por delitos en la región

Según la información entregada por las autoridades, la mujer estaría vinculada a diferentes hechos delictivos que habrían impactado el patrimonio de la comunidad en el Oriente antioqueño. Entre ellos se mencionan presuntos casos de hurto a residencias, abigeato y fleteo, conductas que han sido objeto de investigación.

Tras su captura, la mujer fue puesta a disposición de la autoridad competente para adelantar las etapas judiciales correspondientes y definir su situación legal.

Las autoridades reiteraron que este tipo de operativos continuarán realizándose en el departamento con el objetivo de ubicar a personas requeridas por la justicia y reducir los delitos de alto impacto en la región.