Resumen: Capturados de La Miel: 15 presuntos integrantes fueron enviados a prisión por su posible relación con siete homicidios y otros hechos violentos en el Suroeste antioqueño.

¡Cayeron los de ‘La Miel’! 15 presuntos criminales a prisión por ola de homicidios en Antioquia

Los capturados de La Miel quedaron bajo medida de aseguramiento en centro carcelario luego de que un juez de control de garantías ordenara prisión preventiva contra 15 personas señaladas de participar en varios hechos violentos en el Suroeste antioqueño. La decisión se produjo tras una investigación adelantada por la Fiscalía.

Las detenciones se llevaron a cabo mediante diligencias de allanamiento realizadas por el CTI, la Policía y el Ejército en Titiribí, Amagá, Venecia, Fredonia, Angelópolis, Medellín y Caldas. De acuerdo con el ente investigador, los procesados estarían relacionados con el homicidio de siete personas y las lesiones ocasionadas a otra, en hechos registrados entre diciembre de 2024 y septiembre de 2026.

La investigación apunta a que la organización presuntamente ejercía control territorial, comercializaba estupefacientes a escala local y presionaba a comerciantes y residentes de diferentes sectores para mantener su influencia en la zona.

Le puede interesar: Toque de queda ilegal en Segovia y Remedios: restringen la movilidad y escasea el combustible

Entre los episodios que hacen parte del expediente está el triple homicidio ocurrido en Titiribí el pasado 25 de febrero. Según las indagaciones, las víctimas habrían sido citadas mediante engaños y posteriormente atacadas con armas de fuego dentro de un vehículo. También se investiga su posible participación en un ataque armado contra una barbería en julio y en un homicidio por contusión registrado el 13 de septiembre.

Entre los 15 procesados aparecen Duván Ortiz Bedoya, conocido como alias ‘Tatuado’, y Michael Andrés Giraldo Foronda, alias ‘Pinocho’, señalados como presuntos coordinadores de la estructura. Además, figuran cinco supuestos sicarios.

Durante los procedimientos, las autoridades incautaron armas de fuego, una subametralladora, municiones, estupefacientes y dinero. Estos elementos quedaron vinculados a las actuaciones judiciales.

La Fiscalía imputó delitos como concierto para delinquir, homicidio, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes, todos agravados, así como el uso de menores para cometer delitos. Ninguno de los investigados aceptó los cargos. Los capturados de La Miel permanecerán en prisión mientras avanza el proceso judicial, en el que se determinará su responsabilidad penal.

Más noticias de Antioquia