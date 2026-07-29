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Resumen: Una investigación de ocho meses permitió desarticular a ‘Los Cancheros’, estructura señalada de comercializar marihuana en tres canchas deportivas de Ciudad Bolívar. Cinco personas fueron capturadas y durante los allanamientos se incautaron cerca de 700 gramos de marihuana y dos celulares. Según las autoridades, la organización habría obtenido hasta $18 millones semanales y utilizaba distintos métodos para evadir los controles.

¡Cayeron ‘Los Cancheros’! Señalados de vender marihuana en escenarios deportivos de Ciudad Bolívar

Una investigación de ocho meses permitió a las autoridades identificar el funcionamiento de una estructura que, presuntamente, utilizaba espacios deportivos del barrio Galicia, en la localidad de Ciudad Bolívar, para comercializar marihuana.

El operativo, realizado de manera conjunta por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, terminó con la captura de cinco personas señaladas de integrar el Grupo Delincuencial Común Organizado (GDCO) ‘Los Cancheros’.

Las detenciones se llevaron a cabo mediante cuatro diligencias de registro y allanamiento, luego de las labores de seguimiento y recopilación de material probatorio adelantadas por los investigadores.

Tres canchas estarían vinculadas al expendio de marihuana

La investigación comenzó a partir de denuncias ciudadanas y permitió establecer que tres canchas deportivas del sector habrían sido utilizadas como puntos para la venta de marihuana.

Según las autoridades, los presuntos integrantes de la estructura cambiaban de ubicación con frecuencia para dificultar los controles y ocultaban la sustancia entre árboles y bajo tierra. También utilizaban señales previamente acordadas para coordinar las ventas y alertarse sobre la presencia de las autoridades.

Durante las labores de vigilancia y actividades de agente encubierto se obtuvieron registros audiovisuales que, de acuerdo con la investigación, evidenciaron la presunta comercialización de marihuana en presentaciones de cigarrillos y moños.

Incautaron marihuana y celulares

En los procedimientos fueron incautados cerca de 700 gramos de marihuana y dos teléfonos celulares.

Las autoridades estiman que la estructura habría obtenido rentas ilícitas cercanas a los $18 millones semanales mediante la venta de estupefacientes.

Asimismo, varios de los capturados registraban antecedentes y capturas previas por hurto calificado y agravado. En total, se reportaron 18 antecedentes judiciales entre los involucrados.

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Uno de ellos, alias ‘Mojarra’, había sido capturado seis veces durante el último año por ese mismo delito y, según la investigación, en el sector donde presuntamente operaba ‘Los Cancheros’.

Identificaron los presuntos roles de los capturados

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Las autoridades señalaron a alias ‘Maní’ como presunto cabecilla de la estructura. Según las indagaciones, se encargaba de coordinar los turnos de venta, recaudar el dinero y distribuir la sustancia.

Alias ‘María’, pareja sentimental de ‘Maní’, habría cumplido funciones administrativas y logísticas. Entre sus presuntas tareas estaría el traslado de la marihuana desde una vivienda hasta el parque mediante un bicitaxi.

Por su parte, alias ‘Mojarra’, ‘Alejandro’ y ‘Duván’ fueron señalados como presuntos expendedores.

Cuatro capturados quedaron bajo medida de aseguramiento

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.

¡Se les acabó el negocio! En tres canchas deportivas del barrio Galicia traficaban droga y la escondían entre árboles y bajo tierra para pasar desapercibidos. La información ciudadana, un agente encubierto y otras labores, permitieron capturar a los 5 de la banda, quienes… pic.twitter.com/yXjn80L60u — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) July 29, 2026

Durante las audiencias, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a cuatro de los capturados.

La Policía, la Fiscalía y las autoridades distritales destacaron el aporte de las denuncias ciudadanas para avanzar en este tipo de investigaciones.

Ante cualquier hecho delictivo o situación que afecte la convivencia en Bogotá, las autoridades recuerdan que la ciudadanía puede comunicarse con la Línea de Emergencias 123.