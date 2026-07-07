Resumen: Capturan a 10 presuntos integrantes de ‘El Trianón’ en Envigado, entre ellos alias ‘Carolina’ y ‘Vanessa’, señaladas de coordinar una red de microtráfico en el barrio Las Flores.

Un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación permitió la captura de 10 presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado ‘El Trianón’ en Envigado.

Las autoridades lograron las capturas luego de una investigación que se extendió durante 10 meses y que buscaba afectar las finanzas y operaciones de esta estructura dedicada al microtráfico en el sur del Valle de Aburrá.

Entre los capturados figuran alias ‘Carolina’ y alias ‘Vanessa’, quienes, según las autoridades, serían las coordinadoras de ‘El Trianón’.

La investigación señala que el grupo comercializaba marihuana, cocaína y base de coca en el sector conocido como ‘La Cancha La Verde’, ubicado en el barrio Las Flores de Envigado, una zona cercana a entornos residenciales y educativos.

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Durante el procedimiento fueron realizadas nueve diligencias de registro y allanamiento. Además de las capturas, las autoridades incautaron ocho teléfonos celulares que serán sometidos a análisis forense.

Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías y la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y tráfico o porte de estupefacientes. Tras evaluar los elementos probatorios recopilados durante la investigación, el juez ordenó medida de aseguramiento preventiva en establecimiento carcelario para los procesados.

Las autoridades señalaron que este golpe contra ‘El Trianón’ hace parte de las acciones para combatir el tráfico local de drogas y recuperar espacios afectados por estructuras delincuenciales en Envigado y el sur del área metropolitana.

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