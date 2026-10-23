Cayeron cuatro minas ilegales en Santa Fe de Antioquia: les destruyeron 48 motores y una draga

Resumen: Resumen: La Policía de Antioquia intervino cuatro unidades de minería ilegal en la vereda Los Guasimal de Santa Fe de Antioquia y destruyó 48 motores, un generador de aire y una draga avaluados en $154 millones, en el marco de la Ley 1801 de 2016.

La Policía Nacional propinó un contundente golpe a la minería ilegal en el occidente antioqueño. En la vereda Los Guasimal, sector Quebrada Seca, del municipio de Santa Fe de Antioquia, fueron intervenidas cuatro unidades de producción minera y destruidos equipos avaluados en aproximadamente 154 millones de pesos.

El operativo se adelantó el jueves 22 de octubre de 2026 y estuvo a cargo de uniformados del Grupo de Operaciones Especiales contra la Explotación Ilícita de Minerales, en cumplimiento del lineamiento estratégico «Protección del Capital Natural del País».

Foto: Policía Nacional.

Así fue la operación contra la minería ilegal en Santa Fe de Antioquia

Durante el procedimiento, fueron intervenidas cuatro unidades de producción minera y se incautaron y posteriormente destruyeron 30 motores eléctricos, 11 motores tipo motobomba, tres motores tipo taladro, dos motores tipo pulidora, dos motores tipo soldador, un generador de aire y una draga tipo buzo.

En total, son 48 motores de diferentes tipos los que salieron de circulación, junto con el generador de aire y la draga. Estos elementos están avaluados aproximadamente en 154 millones de pesos, lo que representa una afectación a la capacidad económica de quienes se dedican a esta actividad ilícita.

El procedimiento se adelantó en el marco de la Ley 1801 de 2016, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y los elementos quedaron a disposición de la Inspección de Policía de Santa Fe de Antioquia. Así lo informó el coronel Luis Fernando Serna Zapata, comandante del Departamento de Policía Antioquia.

Foto: Policía Nacional.

¿Qué es una draga tipo buzo y por qué la usan en la minería ilegal?

La draga tipo buzo es uno de los equipos más usados por quienes explotan yacimientos mineros sin permisos en las riberas de los ríos. Se trata de una estructura flotante, generalmente armada sobre canecas o flotadores, que lleva encima un motor y una bomba de succión.

Desde esa plataforma, una manguera baja hasta el lecho del río y succiona el material del fondo: arena, grava y sedimentos que luego son lavados y clasificados en la misma draga para separar las partículas de oro. Su nombre se debe a que, en muchos casos, un buzo opera la manguera bajo el agua para dirigir la succión.

Las autoridades han advertido que este tipo de explotación ilícita genera graves afectaciones ambientales: remueve el lecho de los ríos, aumenta la sedimentación, altera el cauce y contamina el agua, además de financiar economías ilegales. Por eso la destrucción de estos equipos es una de las acciones más frecuentes en los operativos contra la minería ilegal en Antioquia.

Foto: Policía Nacional.

Un golpe económico a la actividad ilícita

Con la incautación y destrucción de los 48 motores, el generador de aire y la draga, la Policía busca afectar directamente la capacidad operativa y económica de las estructuras que se lucran de la explotación ilícita de minerales en el occidente de Antioquia.

Los motores tipo motobomba, por ejemplo, son el corazón de las dragas y de los sistemas de lavado de material, mientras que los taladros, pulidoras y soldadores hacen parte del parque de herramientas que mantiene en funcionamiento una unidad de producción minera informal.

Sin estos equipos, reactivar la producción exige una inversión que, en este caso, la Policía estimó en cerca de 154 millones de pesos, sin contar el tiempo que toma volver a instalar la maquinaria en zonas de difícil acceso como la vereda Los Guasimal.

Foto: Policía Nacional.

El marco legal del procedimiento

La Ley 1801 de 2016, conocida como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, faculta a la Policía para intervenir este tipo de actividades y ordenar medidas como la destrucción de elementos usados en la explotación ilícita de minerales, cuando se configuran los supuestos contemplados en la norma.

Una vez destruidos, los elementos quedaron a disposición de la Inspección de Policía de Santa Fe de Antioquia, la autoridad ante la cual se surten los trámites correspondientes a este tipo de procedimientos.

El lineamiento estratégico «Protección del Capital Natural del País» orienta las acciones de la Policía Nacional contra los delitos que afectan el medio ambiente y los recursos naturales, entre ellos la explotación ilícita de yacimientos mineros, uno de los flagelos que más golpea a varias subregiones de Antioquia.

Los operativos contra la minería ilegal son frecuentes en el departamento. En junio de 2025, por ejemplo, una operación conjunta entre la Policía y el Ejército desmontó minas ilegales en varios municipios de Antioquia, con capturados, maquinaria destruida y explosivos incautados.

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