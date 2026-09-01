Resumen: Las pasajeras pretendían abordar un vuelo con destino a España llevando el alijo oculto en prendas de látex adheridas a su abdomen. La tecnología de escáner corporal fue clave para frustrar el millonario envío.

¡Cayeron con la droga en la faja! Dos mujeres intentaban sacar más de 5 kilos de cocaína desde Rionegro hacia Madrid

Minuto30.com .- El ingenio de las redes de narcotráfico para intentar sacar drogas del país sumó un nuevo y fallido capítulo en el Aeropuerto Internacional José María Córdova. En las últimas horas, las autoridades reportaron la captura de dos ciudadanas colombianas que pretendían viajar al continente europeo transportando un considerable cargamento de estupefacientes camuflado en su cuerpo.

El operativo fue adelantado por efectivos de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en el marco de la estrategia de seguridad denominada #EsmeraldaPlus, la cual busca blindar las terminales aéreas contra el tráfico transnacional de drogas.

El delator ‘Body Scan’

Las mujeres, que tenían como destino final la ciudad de Madrid, España, intentaron burlar los filtros de seguridad del aeropuerto internacional. Sin embargo, la actitud sospechosa de las pasajeras alertó a los uniformados, quienes procedieron a pasarlas por la tecnología de escáner corporal (Body Scan).

La pericia de los perfiladores y la precisión del equipo permitieron detectar rápidamente serias inconsistencias en las imágenes del área del torso de ambas viajeras. Al realizar la verificación física, las autoridades descubrieron que las ciudadanas llevaban puestas fajas abdominales de látex, diseñadas específicamente para ocultar 10 paquetes rectangulares de clorhidrato de cocaína.

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Millonario golpe a las finanzas criminales

Tras realizar el pesaje oficial y las pruebas de identificación preliminar, se confirmó que las mujeres intentaban transportar un total de 5,664 kilos de cocaína.

De acuerdo con el reporte de la Policía Antinarcóticos, la incautación de este alijo evitó la comercialización y distribución de aproximadamente 14.160 dosis de la droga en los mercados internacionales. Asimismo, este golpe operativo representó una importante afectación a las rentas de las estructuras criminales, calculada en más de 31 millones de pesos en el territorio colombiano, cifra que se multiplica exponencialmente al llegar a territorio europeo.

Las dos ciudadanas capturadas y la droga incautada fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.