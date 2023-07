VIDEO: Cayeron 11 de ‘Los Caucanos’, banda dedicada a mover toneladas de marihuana a las denominadas ‘plazas de vicio’

in

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, puso en evidencia el actuar de ‘Los Caucanos’, una red señalada de obtener toneladas de marihuana y coordinar su envío a los centros de distribución ilícita en las principales ciudades del país.

En diligencias realizadas en Armenia, Calarcá y Montenegro (Quindío); La Virginia (Risaralda) y Caloto (Cauca) fueron capturados nueve de los posibles integrantes de la organización, dos más fueron notificados en los centros carcelarios donde permanecen privados de la libertad por otros hechos.

En los procedimientos realizados de manera articulada por el CTI, la Policía Nacional y el Ejército Nacional fueron incautados 29 millones de pesos, un arma traumática, nueve celulares y diversas cantidades de estupefacientes.

De acuerdo con los elementos de prueba, la estructura criminal obtenía la marihuana en las zonas de producción ilegal en Corinto, Miranda y Toribío (Cauca). Posteriormente, la trasladaba por vía terrestre a Cali (Valle del Cauca) y Armenia (Quindío), donde se coordinaba su envío a otras regiones.

Los detenidos son:

Los hermanos Carlos Andrés y Jhon Jairo Q. V., alias ‘Rapu’ y alias ‘Peluquero’, respectivamente, quienes harían parte de la estructura residual Dagoberto

Ramos de las disidencias de las Farc y serían los cabecillas de ‘Los Caucanos’; Arley G. G., alias ‘Naranjero’, señalado de coordinar las actividades

relacionadas con el transporte del estupefaciente.

Andrea Estefanía M. B., Luis Hernando M. C., alias ‘Colega’; Hernán Darío C. J., alias ‘Chona’; Jeymy Paola D. T.; y Jair L. C., presuntos encargados de acompañar el traslado de los cargamentos y alertar sobre la presencia de la fuerza pública en la vía.

Ugarrety Z. G., alias ‘Peludo’, quien estaría involucrado en la adquisición y almacenamiento de la marihuana.

La Fiscalía imputó a estas nueve personas y a los dos notificados, de acuerdo con su posible responsabilidad, los delitos de concierto para delinquir; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. 10 de los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que Andrea Estefanía Marulanda Botero seguirá vinculada a la investigación.

A ‘Los Caucanos’ se les han realizado 14 operaciones distintas en las que han sido incautados cerca de tres toneladas y media de marihuana, y 11 vehículos. Adicionalmente, se han capturado en situación de flagrancia tres conductores.

