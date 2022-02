Casi cinco años después, se confirma lo que causó la muerte de Martín Elías, y condenan al culpable del hecho

El 14 de abril de 2022 se cumplirán cinco años del fatídico hecho que acabó con la vida de Martín Elías, el hijo de Diomedes Díaz que estaba encaminado a seguir su legado musical, y apenas en las últimas horas se confirmó la causa de su muerte, y quién deberá pagar por ello.

Un juez penal del circuito de Sincelejo dictaminó que Armando Quintero Ponce, quien era el conductor del cantante cuando pasó el siniestro, tuvo la responsabilidad en el siniestro, pues al momento del accidente el vehículo que él conducía iba a 157 kilómetros por hora aproximadamente, por lo que se estimó que la causa de la muerte corresponde al exceso de velocidad.

En total, el juez sentenció a 32 meses de cárcel al conductor, lo que corresponde a dos años y 8 meses. Además, deberá pagar poco más de 26 salarios mínimos legales vigentes, lo que corresponde a casi 27 millones de pesos.

Medios nacionales informaron que el conductor fue beneficiado por la suspensión condicional de la ejecución de la condena.

Fui un admirador no solo de la música de Martín Elías, lo fui de su persona, de su sencillez, de lo buena persona que era, pero por una orden equivocada a su conductor hubo un accidente donde perdió la vida y hoy condenan a un muchacho inocente… no me parece justo!

— RICHARD DAZA (@DAZAMUSIC10) February 25, 2022