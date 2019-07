‘Cats’ estrenó su tráiler y Twitter explotó en memes

Los amantes a los musicales estaban esperando con ansias el adelanto de la versión cinematográfica de ‘Cats’, sin embargo, no llenó las expectativas y los memes en Twitter no se hicieron esperar.

El elenco de la cinta es de primera y la historia ha cautivado a miles de espectadores en Broadway desde los años 80, por lo que el tráiler de dicha producción era uno de los más esperados del año. Pues el momento llegó y el clip de dos minutos y medio no fue bien recibido, pues el desarrollo tecnológico para poner la cara de los actores en cuerpos de gatos no fue del agrado para los fans.

Esto causó una oleada de memes en Twitter en los que comparan a los personajes del filme con los que mostró la banda Korn en el video de “World Up“. Otro de los más graciosos es decir que el look de los protagonistas es similar al “Ecce Homo” mal restaurado. En la película estarán luminarias como Judi Dench, Ian McKellen, Idris Elba, Jennifer Hudson, James Corden, Rebel Wilson y Taylor Swift.

Aquí le mostramos algunos de los memes más graciosos.

mi terapeuta: Cats (2019) no es real, no puede herirte Cats (2019): pic.twitter.com/k8ql89xR1H — hua mulan (@color__splash) 19 de julio de 2019

Omg, the Cats trailer looks amazing… pic.twitter.com/g2l50yd9g5 — the gay princess (@irisdaughter) 19 de julio de 2019

Disgusting all these big actors got the roles of cats, without any experience of being a cat. #CatsMovie #alwayssunny pic.twitter.com/5R4XGy6lW7 — Conor Griffiths (@griffy_6) 19 de julio de 2019

CATS (dir. Tom Hooper, 2019) pic.twitter.com/D3weww4EHx — E L ~ C I A B L Ø (@Calum_oOoO) 19 de julio de 2019

I’ve been keeping it a secret for so long but I’m so happy to finally tell you all. Yes that’s me in the Cats trailer. #CatsMovie pic.twitter.com/MGg3EqlzF3 — Craig not Creig (@cracka1984) 19 de julio de 2019

The look on my face when I saw humans dressed as cats. #CatsMovie pic.twitter.com/0KCXlhh2yX — Leo (@leosdiaries1) 19 de julio de 2019