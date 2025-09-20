Caterin habría consuido hongos, en compañía de una amiga

Minuto30.com .- Una mujer identificada como Caterin Yused P. L., falleció en las últimas horas en un hospital del sur del Valle de Aburrá, tras la presunta ingesta de hongos.

La mujer se encontraba en un centro de meditación, donde, junto a una amiga, habría consumido la sustancia.

Según versiones extraoficiales, momentos después de la ingesta, la víctima empezó a vomitar, a sudar frío y habría enfrentado un episodio de hipotensión. De inmediato, fue trasladada al hospital, donde falleció.

Según contaron conocidos de la mujer, su condición de obesidad se exacerbó debidó a otras dolencias medicas.

Las autoridades de Caldas se encuentran investigando los hechos para esclarecer la muerte de la mujer, ya que en el centro de meditación dicen alquilar el espacio, pero no proveer este tipo de sustancias.

Aquí más Noticias de Caldas