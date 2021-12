En Catar le piden a la comunidad LGTBIQ+ que no haya «muestras de afecto en público»

Nasser Al-Khater, presidente del comité organizador del próximo Mundial en Catar, habló sobre la asistencias de las personas LGTBIQ+. Aunque muchos no estuvieron de acuerdo con la advertencia que le envió a las personas que pertenecen a dicho grupo.

“Catar y los países vecinos son mucho más modestos y conservadores. Esto es lo que les pedimos a los aficionados: que respeten. Estamos seguros de que lo harán. Así como respetamos las diferentes culturas, esperamos que sean respetadas” advirtió Al Khater.

“Qatar is a tolerant country. It’s a welcoming country. It’s a hospitable country.”

Despite the country’s anti-homosexuality laws, Nasser Al Khater, CEO of Qatar 2022, tells @AmandaDCNN that members of the LGBTQ community will be safe at the World Cup.https://t.co/y2W7xbU6BR pic.twitter.com/bnzFcCnuIe

— CNN Football (@CNNFC) November 30, 2021