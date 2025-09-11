El piloto colombiano David Alonso se alista para una nueva competencia del Campeonato Mundial de Moto2, que se disputará este fin de semana en el Gran Premio de San Marino.

La carrera, que marca la décimo sexta parada de la temporada, se llevará a cabo en el Circuito de Misano Marco Simoncelli.

El joven piloto llega a Misano con un impulso notable tras su reciente actuación en el Gran Premio de Cataluña.

En esa carrera, Alonso, partiendo desde el puesto 25, logró una impresionante remontada hasta la octava posición, finalizando a solo +8.790 del ganador, su compañero de equipo, Daniel Holgado.

Tras gran remontada en Cataluña, David Alonso se alista para el GP de San Marino

Actualmente, Alonso ocupa el puesto 14 en la clasificación general con 76 puntos, consolidándose como el segundo mejor ‘rookie’ de la categoría, solo por detrás de Holgado, quien se encuentra en la séptima posición con 112 puntos.

«Llegamos a Misano sin tiempo para descansar, que es algo que nos viene bien para no perder ritmo», declaró Alonso.

«El objetivo es intentar estar más activo desde el primer día y mejorar las cosas que hemos visto en Barcelona. Tenemos que estar todo el tiempo posible en pista sin pararnos, sin buscar rueda y dándolo todo hasta nuestro límite».

La clasificación general de Moto2 es liderada por el español Manuel González con 217 puntos, seguido por su compatriota Arón Canet (179) y el brasileño Diogo Moreira (175).

Más noticias de Deporte